國民黨國際部今天舉行年終中外記者會，國際部主任黃介正表示，在美中強權的針鋒相對沒有減緩狀況下，已擴散成多層級的拉扯，因此各方都繃很緊，而台灣對美國依賴愈來愈深，配合度也愈來愈高，但美國對台政策一直是以美國利益為主，不是台灣利益，希望未來雙方有更多的重疊、共享的利益。

黃介正說，今年台灣受到國際社會的關注程度明顯提高，只要台灣能見度提升大家都樂見，但過往經驗告訴我們，當世界關注台灣時，都是有新聞之時，有時候不見得有那麼多喜悅，加上國際關注的更多原因是台海局勢緊張，而戰爭風險也成為各方研究的主題，此狀況讓台灣在國際媒體聲量加大時，相信相關人士心裡都頗有一番滋味。

黃介正認為，台灣目前對美依賴愈來愈深，配合度愈來愈高，從邦交關係、疫苗取得以及軍事採購等，都受到美國支持但也被美國利益所牽引，強化台美關係一直是歷任政府過去幾十年來維繫台海均勢的槓桿，但美國對台政策一直都是以美國利益為主，而非台灣利益，因此期待未來雙方有更多重疊、共享的利益。

黃介正提到，台灣在維繫邦交跟拓展對外關係上受到美國協助，即便現在民進黨說是台美最好時刻，但這個話歷任政府都說過，可見台美關係是在既有基礎上往前行，若跟美國關係愈好，就應該花更多精神去了解美國政局變化以及美國對中政策的調整，這些調整是我們隨時要警惕的。

黃介正指出，以中國大陸主導、佔世界GDP近三成的區域全面經濟夥伴協定 （RCEP）將在明年元旦後正式生效，一定會對台灣經濟帶來衝擊，而在大陸之後，我們也申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但擺在眼前的是雙邊諮商外，還有大陸因素，這都將對台灣經貿帶來衝擊。