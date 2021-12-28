台南連續2年零本土登革熱病例，辛苦守住零疫情，歸功社區用心防守；台南市政府今天表揚台南市110年登革熱防疫績優團體，從404支登革熱防疫志工隊選出前15名防疫志工隊、前10名校園防疫績優團體，台南市長黃偉哲期許延續台南零本土案例佳績，「這不是在拚數字、拚獎金，而是在拚你我的健康。」

黃偉哲今天頒獎感謝各界團體對於登革熱防治工作上的付出與努力，讓台南市連續2年達成零本土病例。他說，2015年的時候，台南曾經有2萬多例登革熱確診病例，112位市民失去寶貴生命，市府永遠不會忘記這個教訓，所以在登革熱防治盡全力。

他說，登革熱防治就是清除孳生源，只要把孳生源清除掉，傳染鏈就會斷掉，這幾年台南創造零本土案例好成績，但由於氣候暖化，冬天還是可以看到蚊子，登革熱防疫只有高峰期跟平常期，沒有鬆懈本錢，即使在冬天，孳生源清除仍要一直加強，希望大家守護台南市成爲一個登革熱的禁地。

台南市衛生局表示，各區里共成立404隊登革熱防疫志工隊，每支隊伍成員有10到15人不等，每周於社區進行積水容器巡查及登革熱衛教宣導，積極協助社區落實各項登革熱防治孳清及向社區進行衛教宣導；為表彰各區里防疫志工隊辛勞奉獻，防治中心特訂定登革熱防疫動員獎勵計畫，透過平時社區防疫志工隊動員次數、病媒蚊密度調查、登革熱防治相關訓練及活動參與等項目。

防疫志工隊分成監測區與非監測區評選，其中，監測區第1名為安平區國平里，獎金3萬元，非監測區為官田區官田里，獎金2萬元；校園防疫績優團體為永康區勝利國小，獎金6000元。