不少人有睡到一半突然尿意來襲的經驗，一個晚上甚至會醒來上廁所好幾次，讓人困擾不已。林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦指出，夜尿症除了是膀胱問題外，心臟衰竭、糖尿病、中風和有睡眠呼吸中止症的患者，都可能會出現「夜尿症狀」。

侯鎮邦在臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文，表示不少人因為半夜頻尿的困擾而前去就診，不管怎麼治療都不見成效，最後發現其實將近一半以上的人根本不是「夜尿症」，而是失眠、喝水習慣不良、飲食習慣不良，侯鎮邦也根據上述情況提供4項改善建議：

1、晚餐後最好不要喝水，如果要喝，少量潤喉即可。

2、晚餐的水果不要吃太多，湯也不要喝太多。

3、避免過辣、過鹹、刺激性的食物。

4、改善睡眠品質，年長者適度服用一些緩解身心的藥物幫助睡眠，其實是利大於弊的。

侯鎮邦也說明，其實夜尿症的病因常常不是膀胱的問題，心臟衰竭、糖尿病、 中風、容易打鼾甚至睡眠呼吸中止的患者，都可能會出現夜尿症狀；因此想要找出夜尿症的病因相當困難複雜，若是想要根本治療還得從生活習慣開始改變，並不是光靠吃藥、打針、開刀就可以解決的。

此外侯鎮邦還透露，曾有研究顯示，有夜尿困擾的人平均壽命較短，且更容易發生憂鬱、自律神經失調、 跌倒骨折、心血管疾病等等問題。