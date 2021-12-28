智慧照護3.0時代來臨了！經濟部技術處應用AI人工智慧、AIoT、大數據等科技加入在照護服務應用上，帶動智慧長照從強調效率進入個人化及客製化照護服務，28日支持工研院與日本Social Action Organization及照護服務業者中化銀髮事業共同合作，透過日本實證的照護資料庫系統及技術，結合工研院AI人工智慧運算分析、中化銀髮暖時光日照體系，並整合醫養護康業者，打造在地化AI復能服務系統與個人化照護，助攻台灣成為全球智慧醫療及健康照護生態系中心。

智慧照護發展的歷程，從最初主要的全人工托顧照護的照護1.0。接著進入到「強調使用自動化設備，減少照護人力負擔」的照護2.0階段。然而由於台灣高齡人口增多，市場規模急遽擴大，長者越加期待獲得更個人化、客製化的照護服務，因此結合AI人工智慧、大數據分析等創新科技的照護3.0趨勢興起。

工研院副院長暨健康樂活與智慧醫療照護聯盟(原智慧長照聯盟)召集人彭裕民指出，配合政府「精準健康」及「引導銀髮產業發展」政策目標，結產官學研，帶動自主營運之大健康生態系建立，以「資料驅動精準賦能」為目標，投入智慧照護3.0。

初期有兩大困難點要克服，一是領域資料串接服務與技術，其二是可持續的商業模式。此次台日三方合作，將經由健康醫護數據的探勘，結合科技，發展出以個人為中心的智慧照護促健系統，讓被照護長者從被動化為主動，提升自我價值外，也藉此發掘出創新的智慧照護商業模式。

其中，日本Social Action Organization(簡稱SAO公司)擁有逾2千萬筆的照護資料，設計出的ICT REHA復健系統，更在日本最大日照事業「MWS日高集團」使用，為日本智慧長照服務提供更精準的個人化復健療程。中化銀髮事業是國內銀髮居家照顧產業的第一品牌，提供一站式整合照護服務，從陪伴生活照顧到失智症/復能/癌症/安寧/術後照顧等，還設有6大實體據點「老大人服務站」。

這次合作將借重SAO公司照護資料庫，結合工研院AI人工智能分析，以中化銀髮暖時光日照體系為實証場域，建立台灣本土化精準健康照護系統，從台灣出發逐步發展一套適合亞洲人甚至全世界的個人化智慧照護促健系統，達到大健康服務輸出國際。 Social Action Organization代表理事北嶋史誉表示，公司在2016年獲得日本經濟產業省補助，建立照護預防及改善的復健平台「ICT REHA」在給予長照補助下，以照護制度為基礎，記錄長者每次的復健表現數據後，從同樣病例，同年齡，同性別的好轉人群數據中推薦最適當的復健組合，促進行為的改變。這套系統在日本已授權給超過60家日照中心使用。希望透過日本經驗打造台灣版的平台，除了系統開發，還要會訓練人員獨立操作，將提供台灣員工赴日受訓等課程，盼能與台灣一起攜手克服超高齡社會帶來的挑戰。

中化銀髮總經理李宗勇表示，這次會選擇與日高集團合作，主因是他們的ICT REHA復能系統擁有累積10年以上、超過2000萬筆數據量，透過AI人工智慧演算，提供給日本長者「生活化的復能活動建議，自主選擇」，有助於加速建構屬於台灣的「AI復能大數據系統」，而中化銀髮事業提供復能服務設計規劃以及日照中心場域應用驗證，工研院擁有前瞻創新研發技術，能夠將台灣ICT、IoT的強項發揮在照護領域，雙方結合，以科技導入照護服務，讓「智慧健康照護服務3.0」可走向照護個人化、經營最佳化、復能精準化。 在經濟部技術處支持下，工研院2020年8月成立「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」，透過整合AI人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術，打造長照驗證體系的服務新模式，讓全臺照護技術及產品可在「銀髮聚寶盆」的智慧長照試驗場域中驗證、測試及整合，提供總體服務解決方案，參與的各領域會員目前已達到31家，涵蓋資通訊、保險、照護服務、機構設施、學研等多元領域。其中，包含錸工場、中華電信、中國醫藥大學附設醫院、南山人壽、國泰人壽、仁寶電腦、中化銀髮、臺醫光電、Dr.SAFe曾醫師健康訓練教室等會員參與聯盟價值共創，在國際合作、跨業跨域合作、服務／技術場域導入及商業模式探討等方面有亮眼的成果。