最後2分40秒還領先8分的灰熊，沒想到卻在最後5.1秒被戴文布克投進三分球反超，然而救世主出現了，莫蘭特投進了絕殺球，幫助灰熊114比113上演了一場精采逆轉秀，同時送給了太陽2連敗。

這場西區老二與老四的對決戲碼跌宕起伏，主場應戰的太陽從開賽後就一路苦追，首節6比17落後雙位數，第三節最多落後18分。

決勝節，傑倫史密斯、佩恩與卡麥隆強生等人輪流發威追分，緊接著保羅、米凱布瑞吉斯也挺身而出，將差距縮小至3分，然而貝恩連續兩顆三分球再次幫助灰熊取得8分領先，戴文布克三分線外破網，保羅完成三分打，最後54.4秒太陽仍落後5分，戴文布克2罰1中，米凱布瑞吉斯出手得分，保羅助攻讓戴文布克砍進三分球，太陽連得6分反超。

從大幅度領先打到落後，灰熊陣營氣勢全無，但莫蘭特注定要當英雄，隨著他的出手得分後，只留下0.5秒給對手，這猶如絕殺方式讓太陽本來準備迎接勝利的喜悅頓時跌入谷底，灰熊也得以帶著2連勝離開鳳凰城。

灰熊全場51.1%的投籃命中率遠優於太陽的45.6%，加上50個籃板球比太陽多了15個，但卻因為18次失誤險些將勝利拱手讓人，幸好莫蘭特才挽救了球隊命運。

致勝功臣莫蘭特攻下33分、4籃板、4助攻，貝恩32分、6籃板，亞當斯13分、16籃板、7助攻，傑倫傑克生11分。

太陽6人得分上雙，可惜功敗垂成，戴文布克30分，卡麥隆強生19分、7籃板，傑倫史密斯15分、9籃板，佩恩15分、4助攻，保羅13分、13助攻，米凱布瑞吉斯10分。