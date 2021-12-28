瑞莎長期耕耘培養台灣韻律體操人才多年，今年4月先是遭網友匿名爆料搶功、帳目不清，後來有學生家長發文，揭露瑞莎私下善舉，透露孩子上課一個月了，所付的學費是零元，引來網友大讚她佛心，沒想到今她又遭二度爆料將選手當工具、帳目有問題，而消息傳回PTT，網友支持瑞莎的聲音仍不小，更有人直接曬出匯款給瑞莎協會的截圖，直言：「金額不大，但我行動表示支持」。

瑞莎今年4月遭爆料帳目不清，當時有學生家長在PTT發文分享女兒從3月底開始參加瑞星培訓，場地有專門的設施，氣溫太高時也會開冷氣，師資則是找來外國老師輪流教學，上課一個月來所繳的學費是零元，雖然不知道之後要不要收費，但因學習環境很棒，就算之後開始收費也很合理，讓網友回應：「破壞市場行情難怪被黑」、「這點錯了：擋人財路」。

PTT部分網友支持瑞莎，曬出捐款截圖。（圖／翻攝自PTT）

今據《鏡週刊》報導，瑞莎遭學生家長二度爆黑料，消息傳回PTT，有網友指出其一「家長控訴契約不合理」，網友反問：「你有合約，就拿出來給公眾評評理啊，誰知道你們契約內容是什麼，合不合理都你在說」。其二，選手爆料受訪耗了一整天，但只從瑞莎手上得到500元車馬費，網友又問：「採訪加拍照，拍一整天，一整天是多久？三個小時？六個小時？九個小時？」。第三，報導中有資深教練指出，瑞莎其實對韻律體操教學很陌生，已經20年沒接觸該項目，網友好奇說：「不是耶，如果20年沒有接觸韻律體操，還能拿到兩金三銅，那瑞莎是百年難得一見的天才教練吧」，

其四，該資深教練稱：「其實選手的才華是10多年的累積，在瑞莎出現之前就一直有好成績」，網友反問許多選手都是12到15歲的中、小學生，「10多年累積是指在媽媽肚子就開始跳體操嗎，還是1-2歲就開始跳，我這時候才剛學會走路耶」。其五，另有網友好奇合約還有更多疑點，「合約相當不合理，為何還能這麼簡單的解約，不用付賠償金？連使用選手的照片都不行的合約，如何把選手本人當工具？」。最後，報導中教練稱瑞莎對教育韻律體操不熟，「設計的動作早已不符現行賽規」，網友拿出瑞莎領隊到「LA lights 2020錦標賽」獲得1金3銅的新聞問：「這個LA lights 2020不入流嗎？整個比賽只有瑞莎的團隊參加？那誰得銀牌？能不能請資深教練出來解說，哪些動作不符合規定？這比賽是怎樣的比賽？」