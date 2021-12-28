通膨加資金潮，2021年第4季全台推案量單季繳出5千億案量，即便有疫情加打房等利空，但全年推案總銷仍逆勢攻上1.7兆元高峰，較去年微增1.8％，不過展望2022年，591新建案預期，將呈現量微減、價穩漲局面，推估全年推案量將降至1.4兆至1.5兆元間。

591新建案分析，明年雖有通膨緊逼凸顯不動產保值抗跌性、出口興旺經濟基本面強，以及受房價持續上揚影響，自住買盤出籠等三大利多，但也有三大隱憂，包括央行升息買氣收斂，政府持續加碼打房．原物料上漲，以及下半年進入選舉年，明年房巿推案量將較今年微幅下滑，但房價仍將持續穩漲。

根據591新建案統計2021年全台推案情形，發現個案數、戶數雖有所縮水，但在房價狂飆，推升總銷成長且Q4單季繳出逾5千億元案量的強勢表現下，全年總銷仍逆勢攻頂1.7兆高峰，較去年微增1.8％；此外，今年單一行政區的量能雖未突破去年千億門檻，仍創造不少亮點，包括桃園區今年總銷高達716億，連續兩年榮登各區「推案王」外，過往量能不算高的台北松山、高雄鼓山等區，在指標案挹注下，年增更雙雙爆衝至626.8％、503.2％，令人咋舌。

數字科技(5287)旗下591新建案統計2021年六都、新竹推案量，觀察今年各季推案走勢，可發現Q2案量雖遭疫情狙擊，案量一度衰退，但隨著疫情趨緩，搭配低利、熱錢及遞延買盤出籠等利多激勵，帶領下半年成功反撲；此外，七都除高雄推案量減2成，其餘均持平或小幅成長，像台中在西屯、北屯等傳統區塊及海線三雄等「新舊朋友」撐盤下，不僅總銷突破3千億，個案數在全台獨占鰲頭，年增15.1％亦是各縣市最高。

首都台北市今年雖受疫情重創，但在熱錢湧進，加上都更危老議題發酵，買氣大有可為，也一併堅定業者進場決心；有趣的是，數據顯示，擁有眾多明星商圈的台北松山區，近年因開發飽和且素地有限，近兩年的總銷均未超過百億元，沒想到今年在都更案齊發，加上疫情延宕的百億指標案「敦仰」推出，光下半年量體便超過三百億，全年推案也一口氣暴漲到445.5億，年增高達626.8％，在上榜的各區中尤顯突出，隨著未來當地都更危老案持續整合，預估明年案量仍保有一定水位。