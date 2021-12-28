台中第二選區立委補選和罷免林昶佐案將在明年1月9日舉行，資深媒體人黃暐瀚預測，不論是中二補選，以及罷免林昶佐，勝負都在3000票內。

黃暐瀚今（28日）在網路時事節目「鄉民大會」上表示，現在外傳賭盤是民進黨參選人林靜儀讓國民黨的顏寬恒2000多票，根據經驗法則，所謂的賭盤民調都很準，因為國民黨四大公投「被扣倒」，所以選民就會覺得「怎麼會這樣」，選戰呈現逆轉態勢。

黃暐瀚指出，他不預測中二補選誰贏誰輸，但認為票數差距在3000票內，而林昶佐罷免案結果也一樣，據四大公投在台北中正萬華區開出的同意票和不同意票差距結果來看，差距應該也在3000票內；黃直言，罷免林昶佐和中二選區的最大差別在於要罷免林昶佐並不容易，但顏寬恒當選機率看起來比罷免林昶佐的機率高些，因為罷免陳柏惟的投票率為51%，而公投投票率才4成，顯示顏家在地實力很強，如果這次台中立委補選有超過5成，那顏寬恒就會小贏。

對於民進黨打顏寬恒炒米粉和洗衣精，黃暐瀚認為，這代表選情非常緊繃，選戰剩最後一個禮拜，顏家在地方有陸軍，民進黨則有空軍優勢，「空軍對陸軍」，輸贏3000票內。