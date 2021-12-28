台南市文化局在赤崁樓舉辦跨年活動。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市文化局在赤崁樓舉辦跨年活動，邀請國寶級電影看板畫師顏振發現場彩繪。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

再過幾天就要跨年了，來台南與古蹟、老電影一起迎接2022！台南市文化局今年首度在國定古蹟赤崁樓舉辦跨年，攜手全美戲院，一連播放2部經典老片《龍門客棧》、《秋決》，現場還有國寶級電影手繪看板畫師顏振發彩繪、簽名會，當晚也邀集傳統小攤，歡迎民眾前來體會截然不同的跨年滋味。

台南市文化局表示，首度於12月31日在赤崁樓舉辦戶外劇院跨年倒數活動，跨界結合全美戲院在國定古蹟場域播放《秋決》、《龍門客棧》經典電影，2部電影都同列為台北金馬影展主辦「影史百大華語電影」之一，31日晚間一路從8點播映影片到晚間11點51分，隨後大螢幕切換與市府跨年節目同步倒數。

《秋決》為知名李行導演經典作品，榮獲1972年金馬獎最佳劇情片等5座獎項；《龍門客棧》則為1967年上映，由胡金銓導演執導，該片除為該年度票房冠軍，樹立華語武俠電影類型的典範，更開啟後續台灣武俠片熱潮，並獲1968年金馬獎最佳編劇獎等2座獎項。

「第365夜－台南古蹟劇院跨年系列活動」除了戶外劇院跨年倒數活動，還邀請國寶級電影看板彩繪師顏振發師傅現場彩繪與舉辦簽名會，奉茶老闆葉東泰及全美戲院吳俊誠經理也帶來精彩詩歌演唱及觀影前分享。

此外，赤崁樓周遭包括台南百年老店傳承的府城吳萬春香行、赤崁糖原糖概念館、奉茶、全美戲院、成功油飯等當天也將共襄盛舉，於現場舉辦傳統小攤。

元旦連續假期，文化局也邀「奶油獅」玩偶到各古蹟景點與大小朋友分享迎接新年，此外，國定古蹟億載金城「金城飛將神射手養成計畫」則邀大家體驗穿漢服、開弓放箭射出新年新希望！還有優美弦樂演出彈奏新年應景曲目、每日限量贈送購票民眾的元旦賀卡等，讓大家來台南古蹟迎接嶄新的2022年。