美國國防部官員表示，海軍一艘近岸作戰艦今天被迫中止部署，停泊在古巴關達那摩灣海軍基地，因為船上20多名官兵的COVID-19篩檢呈陽性，人數約佔全船1/4。

美國「海軍時報」（Navy Times）指出，全船約100人的自由級近岸作戰艦密爾瓦基號（USS Milwaukee），上週因為爆發COVID-19群聚感染，被迫暫停部署任務。不願具名的國防部官員透露，目前艦上染疫人數已相對趨於穩定。

噸位較小的密爾瓦基號是今年美國海軍第一艘被迫中斷海上部署任務的艦艇。

密爾瓦基號14日從佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）麥港（Mayport）海軍基地出發，原本要前往美軍南方司令部（U.S. Southern Command）所轄地區，但目前已停止前往預定抵達港口。

在此同時，美軍一艘驅逐艦也在本月稍早因COVID-19群聚感染被迫延後出海。

美國第三艦隊發言人羅伯森（Sean Robertson）表示，海西號（USS Halsey）驅逐艦原本要從夏威夷珍珠港回聖地牙哥母港，但行程受艦上大量人員確診被迫延後，最終26日才駛離夏威夷。

海軍官員表示，海西號上約1/3的人確診，大部分人症狀都很輕微，甚至沒有症狀出現。驅逐艦上通常約有300名官兵值勤。

羅伯森表示，海西號幾乎全艦官兵都打過疫苗，因而沒人確診送醫。部分檢體送驗後測出的全是Omicron變異株。