台南市大力推動小黃公車政策，成功爭取中央補助經費，28日舉行「橘21」小黃公車通車典禮。(劉秀芬攝)

台南市大內區其子瓦聚落公車2008年因不堪虧損停駛，造成居民出入不易，台南市大力推動小黃公車政策，成功爭取中央補助經費，28日舉行「橘21」小黃公車通車典禮，讓大內其子瓦聚落再度有公車站牌豎立，每天提供3班其子瓦至玉井的往復固定班次，當地鄉親紛紛表示「足感心」。

台南市長黃偉哲28日上午親自參加「橘21」小黃公車通車典禮，感謝公路總局及議員對經費的支持，並感謝台一大車隊承接偏鄉交通服務的任務及里長的用心爭取。黃偉哲表示，明年將再陸續於北門、將軍、七股、官田等地新闢8條路線，讓鄉親生活更便利好行。

交通局指出，其子瓦聚落位於曾文溪河道轉彎中心，地勢特殊、聯外道路受限，興南客運於2008年因不堪虧損停駛，以致距部落最近的公車站牌約3公里，且路幅狹小，橘幹線的大巴進出不易，因此以小黃公車提供服務是最適合的公共運輸方式，南市府多次到地方辦理說明會與會勘，並成功爭取中央補助經費，開通「橘21」小黃公車路線。

交通局長王銘德表示，「橘21」小黃公車主線由其子瓦前往玉井，另在大內區公所設置預約式站牌。其子瓦到玉井每天共3班往復固定班次，比照一般公車可在站牌處候車外，另提供預約服務，由其子瓦往玉井、大內均可用預約方式搭乘。

預約方式均比照所有小黃公車路線，需2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前電話進線，或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每日早上6點到晚上10點的時段；另預約地點不限在站牌處，只要距站牌1公里內均可到府接送。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，本次大內區「橘21」小黃公車由港龍大車隊股份有限公司(台一大車隊)提供服務，叫車專線：06-300-0000，日前大台南公車APP也已改版推出小黃公車預約功能，歡迎市民朋友多加利用。