國民黨立院黨團幹部改選 曾銘宗、李德維當選總召及副書記長 14:522021/12/28 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立院黨團今天進行黨團幹部改選，國民黨立委曾銘宗以30票當選國民黨團總召。（資料照，姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立院黨團今天進行黨團幹部改選，國民黨立委曾銘宗以30票當選國民黨團總召，新任黨團首席副書記長則由國民黨不分區立委李德維以23票當選。 國民黨團本次幹部選舉由曾銘宗與林為洲角逐總召一職，最後曾銘宗拿下30票，林為洲拿下6票，由曾銘宗當選新任國民黨立院黨團總召。 黨團首席副書記長則由李德維以23票勝出，其競爭對手李貴敏拿下12票，陳以信跟洪孟楷則是退出選舉。 國民黨台東市長初選 由陳銘風出線 地制法修法付委 國民黨團籲審查前須召開公聽會 #曾銘宗 #當選 #國民黨立院黨團 #總召 #李德維 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨台東市長初選 陳銘風出線 04:102021/12/27 地方新聞 朝野紛爭有解 總預算重回委員會 藍黨團拚下周審完 18:382021/12/23 政治 國民黨台東市長初選 陳銘風對決周達三 04:102021/12/23 地方新聞 回鍋角逐立院大黨鞭 林為洲：讓黨團得分 我這方面還行 10:242021/12/23 政治 曝有中常委認為公投不算慘輸 藍委語重心長：容我無法樂觀 10:402021/12/23 政治 綠營強度關山 地制法修正今付委 04:102021/12/24 焦點要聞 修憲委員會納臨時會 藍黨團：修憲不是多數碾壓 17:352021/12/27 政治 痛批林智堅「塑造忍辱負重形象」李德維再酸：自戀過頭 12:522021/12/28 政治 民進黨急什麼 藍諷擔心網軍斷炊 04:102021/12/23 焦點要聞 侯柯配 先讓子彈飛 04:102021/12/28 時論廣場 細數綠營「民選獨裁」行為 藍委痛批：絲毫不把人民放在眼裡 15:482021/12/23 政治 政治熱門新聞 看完侯友宜最新民調 媒體人竟爆3大預言 - 政治 獨》 尼加拉瓜行動了！ 我使館已售資產全遭查扣轉送大陸 買方慘了 - 政治 國民黨曝網傳林靜儀「囂張跋扈」 影片 點名蔡其昌等人8處違建 - 政治 蔡英文最新民調出爐 政黨好感度曝光 - 政治 林智堅退選內幕曝光 連綠營地方大老都倒戈 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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