國民黨立院黨團今天進行黨團幹部改選，國民黨立委曾銘宗以30票當選國民黨團總召，新任黨團首席副書記長則由國民黨不分區立委李德維以23票當選。

國民黨團本次幹部選舉由曾銘宗與林為洲角逐總召一職，最後曾銘宗拿下30票，林為洲拿下6票，由曾銘宗當選新任國民黨立院黨團總召。

黨團首席副書記長則由李德維以23票勝出，其競爭對手李貴敏拿下12票，陳以信跟洪孟楷則是退出選舉。