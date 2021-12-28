高雄成功特殊學校18歲學生程建凱以「我笑著，我在呢！」獲得文化部舉辦的「文薈獎」文學類高職組第1名。（校方提供）

高雄成功特殊學校18歲學生程建凱是重度自閉症患者，沒有口語能力，1歲多時就罹癌，雖然上天給了他「爛劇本」，卻依然活出自我。他靠著與點字「談戀愛」，以一指神功向外界表達自我想法。今年他還以「我笑著，我在呢！」獲得文化部舉辦的「文薈獎」文學類高職組第1名。

「當我還是個連路都走不好的小娃娃時，惡性腫瘤找上門，跟我玩起了躲貓貓！」程建凱1歲多時罹患骨癌，飽受開刀、化療之苦，4歲時被診斷為重度自閉症患者，不僅口不能言，手也不能寫，直到小學透過一指神功「點字溝通」，成為他唯一能對世界發聲的管道。

程建凱在獲獎文章中提到，「因為我從不認為自己有障礙，我只是與眾不同」，由於無法言語，被忽略、被誤解皆是家常便飯，但最最難以忍受的是他人憐憫眼神。

「我一出生就拿了個爛劇本！」程建凱形容說，根據達爾文前輩提到的物競天擇理論，被淘汰的優先人選裡，自己呼聲極高，但為了不被淘汰、努力站穩在這個世界上，「擦乾眼淚」是他邁出的第一個腳步。

他感謝敗科技之賜，自己與「點字溝通」戀愛成功，終於得以與外界溝通，成功的祕訣是「勇氣」兩個字，「努力雖然無法改變我還是位自閉症者的事實，卻能縮短我與別人的差距」。

程建凱也不少克服恐懼，曾揹起行囊，挑戰冰島異地環島自助旅行；也曾站在講台前，運用點字溝通板，一個字一個字地向陌生大眾做專題報告；他認為「勇者不是無懼，而是仍敢在恐懼的陰 霾中繼續大步前進」。

校方表示，建凱的父母親發現他有文學創作才能，鼓勵他持續寫作，還曾支持建凱自費出版自己的作品。這14年來，建凱參加多項作文比賽，屢屢獲獎，最近更榮獲文化部文薈獎文學類高中職組第1名殊榮。

程建凱高中生涯即將結束，喜愛中國文學的他，期待大學能順利申請就讀日文科系的翻譯組別，日後以文字翻譯來做中日兩方的媒介，藉此培養獨立生存社會的能力。