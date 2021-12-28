中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（本報系資料照）

新冠肺炎本土個案今日+0，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增19例境外移入確定病例，其中1人來自空手道團。19名個案中，有16人突破性感染。另確診個案中無新增死亡。

今日新增19例境外移入個案，為9男、10女，介於未滿10歲至80多歲，分別自美國(8例，案17043、案17045-17049、案17051、案17056)、瑞士(案17044)、寮國(案17050)、越南(案17052)、柬埔寨(案17053)、加拿大(2例，案17054、案17061)、哈薩克(案17055)、香港(案17057)、中國大陸(案17058)及土耳其(2例，案17059、案17060)入境，入境日介於今年12月14日至12月26日。

今天新增的19名境外移入個案中，其中有16人發生突破性感染（包含空手道團新增的確診個案），接種廠牌為莫德納、AZ、BNT、嬌生，另有1人未接種疫苗、2人疫苗接種紀錄調查中。

台灣空手道代表團22人，日前出訪哈薩克參賽，24日返台出現11名確診者，到昨天為止累積12人確診，今天再增一例，累積13人確診。確診名單中，有選手只打了一劑疫苗就出國，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天承諾，2天內將開會檢討本次集體染疫事件，評估未來要求選手接種完整疫苗後才准出國的可能性。

指揮中心統計，累計4,901,375例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,882,616例排除)，其中16,950例確診，分別為2,296例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。