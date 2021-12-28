高雄杜姓男子今年5月與新冠肺炎確診者接觸、遭居家隔離，隔離期滿前10小時竟偷偷開車外出辦事，被高市衛生局抓包開罰20萬元。杜男拒繳，直到執行署高雄分署現身他的豪宅前要執行查封，杜男才嚇得隔天立刻繳清罰單。

高雄分署表示，杜男今年5月7日與新冠肺炎確診個案有接觸史，被匡列為居家隔離個案，列管期間為5月24日至5月29日24時。但杜男卻在29日14時未依規定留在家中居家隔離，逕自開車外出被抓包，衛生局依法裁罰20萬元並限期履行，但杜卻置之不理、逾期不繳罰款。

高雄分署受理該案後調查，杜男名下有一間登記在他與其母親名下、價值數千萬的豪宅，兩人各持分二分之一。此外，杜男手上還持有為數不少的高科技公司股票，執行官認為杜男不是沒錢繳罰款，是蓄意不繳，隨即派執行人員前往杜男豪宅執行。

執行人員抵達杜男豪宅樓下，按壓對講機無人接聽，只能留下執行通知。杜男看到通知單後，擔心豪宅與名下資產被查封，隔天就乖乖到高雄分署繳清罰款。

高雄分署呼籲，農曆春節連續假期將至，民眾務必配合政府相關防疫處置，摒棄自私及輕忽心態，加強自我防護，避免形成防疫破口。如因違反防疫規定遭裁處罰鍰被移送高雄分署執行，高雄分署必將迅速依法強力執行，除查扣義務人財產，必要時採取限制出境、拘提、管收等強制措施。