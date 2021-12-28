被媒體封為「帝王蟹達人」、小當家海鮮餐飲集團負責人吳易展，被控於2018年利用在大陸上海開設2間旗艦店、在微風百貨開設美仕特海鮮牛排餐廳為由，對外招攬大批民眾及藝人投資，涉嫌吸金。檢方查出，吳事後因經營不善，旗下餐廳陸續停業，趁機挪用3家店的投資款1712萬多元。台北地檢署依業務侵占罪起訴吳男，並請求沒收1712萬多元不法所得。

至於大批股東控告吳易展另涉嫌侵占投資款4217萬5000元、以及違法募資吸金，違反《銀行法》、《洗錢防制法》等案情，檢方則認為罪證不足，僅起訴吳侵占1700多萬元部分。

吳易展原是水產批發商，將帝王蟹、龍蝦等高檔海鮮提供給五星級飯店作為吃到飽食材而聞名，被媒體封為「帝王蟹達人」。2011年吳成立「小當家餐飲」公司，經營起高檔火鍋餐廳，因生意不錯，開始對外集資，在台灣擁有小當家、大釧、美仕特3個高檔火鍋品牌7家連鎖店，並在大陸上海浦東新區百聯世紀購物中心開設旗艦店。

吳易展為擴大營運，欲在上海開設2家旗艦店並在微風松高店開設「美仕特海鮮牛排」，對外招攬投資，股東2018年向媒體爆料，指吳吸引超過600名股東投資，吸金逾2億元，指控吳拿錢後落跑，旗下的餐飲品牌也都接連收攤，2018年5月在微風松高店開幕的美仕特，6月初就發不出薪水，9月關門大吉，吳向股東坦承挪用投資款，大批股東憤而提告。

起訴指出，吳易展因其經營的小當家集團旗下海鮮火鍋餐廳民生、復興、永春、民權4家分店及上海百聯旗艦店營收良好，欲自2016年至2018年間在大陸上海陸家嘴尚悅灣購物中心商場、上海市阿拉城分別開設「上海二店」、「上海三店」2間旗艦店。

另吳易展決定以新品牌「美仕特海鮮牛排」餐廳進駐微風松高店，並開始大舉對外招攬投資，吳指示會計將投資股款提領後，轉匯至小當家集團相關帳戶內，作為發放先前分店股東紅利、兌付票款之用。總計吳侵占上海二店、上海三店、美仕特投資款705萬、145萬、862萬5000元，合計侵占1712萬5000元。

事後因上海二店、三店未依約開幕，美仕特公司5月21日開幕後，6月就發不出員工薪水、9月16日停業，另小當家集團旗下餐廳亦陸續停業，吳始向相關投資人坦承挪用投資款。