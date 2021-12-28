新竹市長林智堅拋出不選大新竹市長震憾彈，28日他再強調，既然在野黨扭曲他推動竹竹併的原意，指此事「因人設事」，那麼他就自己先搬開這顆石頭，讓朝野一起來好好推動修法，促成大新竹合併升格，他本人則會繼續推動2022竹竹升格，對的事，1天都不能等。

林智堅說，他在9月初提出新竹縣市合併升格的倡議後，第一時間得到楊文科縣長的支持，民眾也支持，這是好事且對大新竹好，就應該來好好推動、積極奔走，並藉由修法來促成。

但後來楊縣長變成說要竹竹苗合併升格，而苗栗縣的首長、議長到各級民代都反對竹竹苗併，甚至說他是想染指苗栗，過程當中都可以突顯國民黨內部對於竹竹苗的合併升格有很大的矛盾跟問題，包括多次提到說鄉鎮市代表的工作怎麼辦，國民黨想的是少數人的權益，忽略了多數縣市民眾的期待，他覺得這是跟民意背道而馳，作為民代或是政治工作者，應該要以民意至上。

所以昨天晚上他特別發文，述說提出竹竹併倡議的這段時間以來，他個人因為這個倡議而有後續的討論，合併升格是他認為目前首重之事，過去他也有表達在地制法修正通過之後，才會有他下一步的問題。

但現階段看來，修法遇上很大的困境，如果他個人就是修法最大的阻礙，那麼他就應該要搬走這個阻礙竹竹合併升格的石頭，也就是他自己，以加速促成朝野共識來完成修法。

林智堅表示，現階段他還是要呼籲國民黨主席朱立倫，或者是朝野各政黨，過去他們主張說，這是因人設事與太過倉促，現在已無因人設事的問題，應該可以好好來討論了。

不過，這也讓他覺得很感慨，過去說只要林智堅不參選就來討論，現在沒有因人設事了，卻說林智堅選不選都不是重點也不是問題，大家應該去檢視每位政治人物或政黨講過的話，公道自在人心。

未來，他會花更多的時間到新竹縣市下鄉訪問與請益，呼籲縣市民站出來，用自己的聲音告訴這些政黨與少數的利益者，新竹縣市民要的是更好的大新竹生活，最重要的就是大新竹合併升格。