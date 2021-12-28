婦捧11萬現金欲匯款 詐團接到警察電話秒掛

台中市一名56歲黎姓婦人表示，接到銀行專員來電諮詢投資事宜，已備妥11萬現金欲匯款指定帳戶，員警聞訊一把接過電話，表明警察身分，痛斥詐騙集團實在太惡質，通話方聽到是警察，連忙掛斷電話，婦人這才如夢初醒，感激員警協助保住積蓄。

台中市警察局第四分局南屯派出所巡佐陳忠秋、警員粘為淞、鄭依婷執行巡邏勤務，接獲轄內超商店長報案，稱一名婦人於店內神色緊張講電話的同時，不斷操作ATM，直覺不對勁，希冀員警前往協助。

員警獲報至現場了解，婦人向員警表示，之前在臉書見到投資廣告，好奇之下點下網址，過不久即接到自稱某家銀行專員來電諮詢投資事宜，要求其到附近的ATM操作轉帳。

但婦人因為不熟悉ATM的操作流程，頻頻失誤，詐騙集團轉而要求其提領帳戶內所有現金，婦人依指示提領完畢欲進行匯款時，警察就出現了。

巡佐陳忠秋二話不說接過婦人電話，痛批詐騙集團「實在太惡質！」，對方秒掛電話後，員警舉例近期常見的詐騙案例，仔細分析利害關係，婦人這才相信自己遭到詐騙，想到11萬白花花鈔票差點雙手奉送給他人驚恐萬分，並允諾員警俟上班日再親赴銀行了解。

南屯派出所所長江松泳呼籲，詐騙手法層出不窮，在網路看到投資廣告務必小心求證，千萬不可聽從對方指示匯款，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，以免上當受騙。