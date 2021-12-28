台股集中市場指數今天盤中創新高18197點，兆豐投信經理人許鈞雄今天表示，明年台股仍是多頭年，只是震盪加大，留意明年2~8月的震盪。目前市場普偏認為明年首季是全年高點；下半年因縮表和升息陸續發生，FED升息的速度是Q4的變數，獲利基期也是關鍵。但若以過去QE縮表時的經驗，台股震盪通常在年線會有支撐，目前年線在16000點。

許鈞雄分析，明年是一低二高年（低利率，高震盪及高通膨），台股企業殖利率仍有4%，就投資觀點來看，明年買台股就對了。

在通膨方面，高盛預測美國通膨2022年或大幅下降，主因如下：1.英特爾和台積電等晶片生產商增加產量 半導體供應將有所改善。2.更好的勞動力供應可能有助於抑制小時工資上漲。3.隨著美國港口擁堵緩解，貨運成本將降低，企業漲價行為可能會減少。

在利率方面，FED將於2022年1月開始每月Taper規模由150億美元倍增至300億美元，QE於3月中落幕；2022年升息幅度為3碼（期貨市場預期首次升息時點在2022年5月會議），2023年維持3碼。

回顧2014年10月29日Fed宣布QE結束，當時市場預估2015年底FED利率達1.375%、2016年為2.875%、2017年則為3.75%（事後證明2015、2016、2017利率僅達0.25%、0.75%及1.5%）。升息預期使得美元指數飆升，亞幣急貶，2014年外資提前於9月抽離新興亞洲市場資金，當年9~10月賣超台股600億元，台股跌幅則逾1成(高低區間在9532~8501)同期間S＆P500跌幅約7%。

許鈞雄認為，明年台股第一季看高、第二、三季回檔整理，而Q4為九合一選舉，因此可望拉尾，整體來說將呈現「草寫的U型」走勢。