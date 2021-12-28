張家銨大肚服務處。（國民黨提供）

何欣純李天生聯合服務處。（國民黨提供）

陳世凱蔡其昌聯合服務處。（國民黨提供）

台中市第二選區立委補選倒數，國民黨今天點出民進黨候選人林靜儀過去爭議言行，痛批林靜儀根本不適任，並質疑民進黨立委蔡其昌與議員陳世凱、張家銨等人，多達8處的服務處「疑似違建」，呼籲民進黨鋪天蓋地抨擊顏寬恒之前，應該先向社會交代清楚這些服務處是否違法。

國民黨今天舉行「溫柔堅定？林靜儀多的是你不知道的『囂張跋扈』」記者會，文傳會主委凌濤指出，林靜儀受訪時反嗆「國民黨發言人沒有住在台中」，但實際上他本人曾經在台中求學、居住數年，他質問林靜儀，如果不住在台中就不能對中二補選發言，那些天天在台北抹黑顏寬恒、護航林靜儀的「議顏堂名嘴」們，是不是也說話不算數？

文傳會副主委林家興表示，林靜儀號稱溫柔堅定、參選是媽祖娘娘安排，但近期網路社團流傳一支影片，她怒瞪、拍桌、敲桌樣樣來，似乎在會議室中怒氣沖沖地質問看來是基層公務員的在場人士。畫面使林外界都十分好奇，林靜儀是在幫誰「解套」？是要「處理」什麼？作為一個立委，把質詢當作威脅公務人員的武器？是否有濫用權力？

林家興質疑，如果林靜儀真的這麼優秀，為何只當了一屆民進黨不分區立委，就被民進黨撤換？如今民進黨卻又把她找回來中二選區參選，推薦一個囂張跋扈的候選人給中二鄉親，在地民意絕對吞不下去。

台北市議員王鴻薇嘲諷，過去林靜儀可說是「金句連連」，包括「晚上10點後限電，解決能源問題、少子女化問題」、「用湯匙喝珍奶很離譜嗎？」等，其中「穿防彈衣才能選台中選區」，顯示林不惜用假消息，汙名化台中海線地區。

此外，文傳會副主委鄭照新指出，民進黨鋪天蓋地的攻擊顏寬恒的違建，實際上根據台中地方上熱心民眾的資訊，民進黨立委、市議員在台中的服務處就有多達八起的「疑似違建」，呼籲民進黨「刮顏寬恒的鬍子前，先刮好自己的！」

陳柏惟大肚服務處。（國民黨提供）

陳柏惟龍井新庄街聯絡處。（國民黨提供）

陳柏惟霧峰服務處。（國民黨提供）

蔡其昌服務處。（國民黨提供）