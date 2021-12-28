位在台北市南港區中央研究院旁邊的的中華科大，110學年的註冊率也跌破6成，來到57.18％，跌破眼鏡。中華科大表示，正積極轉型為特色發展之都會型科技大學，對於明年招生率超過6成，深具信心。

中華科大表示，目前學生人數將近4500人，對於日間部弱勢同學提供圓夢助學獎學金、優秀同學則是提供學優獎學金，務實辦學，校務運作經費正常。

中華科大說，將持續進行多元招生：包括申請新南向專班、拓展軍職教學點、及配合工業區輔導計畫申請產學攜手專班，拓展生源。此外，日間部學制招生受少子化影響，因此本校積極辦理台北市回流在職教育，近年來二技招生達9成以上，轉型為特色發展之都會型科技大學。

中華科大指出，學生總人數是維持學校經營之重要因素，目前公告的數據是平均註冊率，中華科大並未採取大量寄存招生名額的方式拉高註冊率，但全校學生總人數卻無法維持基本的校務運作，建議未來應同時參考註冊率及學生總人數，較能體現學校實際經營的狀態。