曾姓男子去年邀約傳播公司指派小姐到摩鐵陪他唱歌、喝酒，他卻持開山刀及空氣槍恐嚇傳播妹並加以性侵，他還脅迫她匯款2萬4000元並交付她隨身配戴的戒指及項鍊等，台灣高等法院維持一審認定，法官還怒斥曾男，沒帶錢卻到旅館開房間叫傳播妹，顯然是蓄意白嫖，依攜帶兇器強制性交等罪將曾男判囚8年。可上訴。

去年9月16日曾男找來傳播妹後，取出開山刀及空氣槍向她揮舞展示後，見她蹲下嚇哭，曾男恫稱「妳不要哭，乖乖的我不會對妳怎麼樣」要求她為其口交，之後佯稱其老闆要其出來搶劫，要求她配合提供金錢、財物讓其回去交差，搶走她的財物及要求她匯款。

曾男坦承恐嚇取財，但否認強制性交，辯稱他沒有拿出開山刀或空氣槍威脅女方口交，是因為雙方原本說好性交易一次6千元，但女方突然提出要雙倍，雙方討價還價後才降價，但傳播妹事後看到他入珠，又反悔拒絕上陣，雙方沒有發生性行為。

但傳播妹指控，兼職傳播的工作範圍是陪客人唱歌喝酒，不包括性行為，工資1小時1200元。當天她看到空氣槍、開山刀時很害怕，不敢反抗，曾男要求她口交只好乖乖配合。她看到曾背部刺青、生殖器有入珠。曾男還騙她「老闆叫我來搶劫」，要求她配合演出、事後會給她10萬元酬金。最後她被迫轉帳2萬4千元。

台灣高等法院一審及二審斥責曾男脅迫被害人與之性交，致她飽受驚嚇恐懼，危害她身心健康及人格發展，且使她留下難以抹滅之心理創傷，嗣後更向她索討金錢財物，且曾男犯案後飾詞否認加重強制性交犯行，犯後態度尚非良善，判刑8年。可上訴。

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