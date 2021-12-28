疫情下，難掩越南政經實力大躍進，根據世界銀行預估，2022年越南經濟成長率強勁，有望首度超過大陸，更有機會從「前沿市場」績優生，躍升成長「新興市場」明日之星。法人指出，「新越南」有新消費、新金融、新基建等題材將吸引資金簇擁，值得長線投資，越南股市行情有望續旺，建議投資人定期定額或分批投資，掌握越股長線爆發潛力。

新越南成長潛力佳，股市表現強勁，根據Refinitiv Lipper研究統計，2021年來截至2021年12月22日止，越南股市上漲逾3成，而國內首檔境外越南基金-利安資金越南基金(美元)，同期間已漲34.37％，創下自2019年以來，連續3年維持正報酬表現。

針對2022年越南市場投資前景，利安資金越南基金經理人郭福明分析，越南的成長潛力，在新興市場首屈一指，即使歷經新冠疫情衝擊，越南大規模的疫苗接種計劃成長，成功在今年第三季控制疫情的擴散，讓越南股市沒有受到疫情大幅影響，在東協股市中，越南股市今年表現更加脫穎而出；根據世界銀行於2021年的報告預估，越南2022年經濟成長率將超越中國，亮麗的經濟表現，在全球市場中更有機會獨佔鰲頭!

傳統上，越南地處亞洲，投資人過去對越南主要印象，僅為台商製造業的海外市場之一，但近年來，越南國家及人民厲經圖治，各方面在東南亞市場排名中，越南表現更是首屈一指，郭福明指出，越南經歷了過去20年的蛻變，國家環境具穩定政權，提供穩健投資環境；經濟環境擁有大陸+1供應鏈優勢，中美貿易戰下左右逢源、外資直接投資金額逐年擴大、加上疫情控管經驗得宜、越南未來成長潛力極佳，仍具有強勁的續航力。

郭福明強調，近年來越南外匯存底持續增加、通膨維持良性水準、越南盾兌美元保持在一穩定區間，越南的財政體質相當穩健，是越南從前沿市場邁入新興市場的基礎。「新越南」一旦成功進階至新興市場，勢必將帶動新一波外資注入，股市可望再掀新一輪資金行情。

展望2022年，郭福明相當看好新越南投資前景，他預估在越南經濟強勁成長後，受惠於都市化及中產階級人口大量增加，中產階級增加所帶來的消費實力，有望在越南國內帶來消費新機會；同時，這股新消費趨勢也將驅動電子商務以及電子支付相關產業，進一步的帶動越南新經濟相關的投資主題。

另外，郭福明認為，外資持續進駐越南，也可望為越南基礎建設提供成長動力，除有形的廠商、設備、交通、能源等相關環節外，無形的數位基建如資訊網路，企業數位化，物聯網，雲端服務，資料中心和區塊鏈等，更是新越南持續發展的新動力。

郭福明預估越南股市「新消費」、「新金融」及「新基建」3大題材前景看旺，是新越南的投資新亮點，著眼佈局於上述相關主題投資機會的新越南基金，未來成長爆發力更值得期待，建議投資人可以定期定額或分批進場佈局相關越南基金，掌握財富長線翻揚契機。