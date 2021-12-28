高雄一名酒駕黃男26日晚間高速衝撞過馬路的林男一家人，導致林男妻子當場身亡、1位女兒重傷，讓全台民眾怒不可遏。前立委孫大千就在臉書發文批評，民進黨執政的高雄市不但是天坑之國，也是「慶記」之都，更是酒駕之城！

孫大千認為，民進黨對於大小綠營官員酒駕的完全容忍，以及行政院對於嚴刑峻法遏止酒駕的作為不夠積極，再加上蔡英文總統只會用文青式的漂亮話矇混過關，最終導致因為酒駕而造成的悲劇一件又一件的發生。

孫大千說，如果民進黨能夠拿出追殺國民黨的決心來打擊酒駕；如果民進黨能夠用總預算逕付二讀的魄力來推動酒駕修法；如果民進黨能夠以身作則對黨內大小官員的酒駕行為真正做到零容忍，那麼今天，台灣的情況會不會不一樣？並在最後感嘆地說「可惜沒如果，只剩下結果」。

針對酒駕議題，資深媒體人趙少康昨也秀出交通部道安資訊查詢網的數據，結果顯示今年1至9月間酒駕肇事的死亡人數與去年同期相比，六都中綠營執政的桃園市暴增9死、台南市大增7死、高雄市也暴增9死，讓趙少康批評「顯見民進黨執政下，從中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的『震怒』」。