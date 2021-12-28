南韓30歲女星朴素淡（朴素丹），2019年憑著電影《寄生上流》聞名全球，戲約一部接著一部來，而原本打算明年初推出新電影《特送》的她，卻在不久前發現罹患甲狀腺乳突癌，不得不緊急暫停演藝事業接受手術，這幾日她也在IG上公開近況，受到大批粉絲們的關心。

朴素丹因電影《寄生上流》暴紅後，代言、廣告、戲約不斷，但就在她事業準備攀向高峰之際，卻在12月13日時透過經紀公司「Artist Company」表示，先前到醫院接受健康檢查時，意外發現自己罹患甲狀腺乳突癌，因此聽從醫療團隊的建議暫停所有演藝工作，將接受手術全心靜養，而消息一出也嚇壞所有粉絲及網友。

但隨著新電影《特送》即將在韓國上映，近期已完成手術的她，昨（27）天也特別現身IG，上傳一系列電影宣傳照替新宣傳，甚至還在最後一則貼文中，特別寫下「再見，張恩夏（劇中名暫譯）」並附上一張看著遠方揮手的照片，似乎再向粉絲們暫時道別，令網友們看了相當心疼，紛紛留言「希望你一切沒事」、「好好休息，我們等妳回來」、「照顧好身體，早日恢復健康」、「身體有好些了嗎」、「加油！姊姊，我們都會陪著妳」、「妳一定很快就能恢復健康的」、「期待妳回來的那一天，加油」，短短一天就吸引超過7.7萬人按讚。