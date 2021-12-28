資深媒體人黃光芹（左）專訪彰化縣長王惠美（右），談彰化縣升格第七都。（擷取畫面／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣爭取升格直轄市，當仁不讓；彰化縣長王惠美今日接受資深媒體人黃光芹專訪時強調，站在民選首長的立場，一定會全力爭取升格，若第七都沒升彰化、升別人，那就太說不過去了！

為了幫護國神山、科學園區產業升級，新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格議題後，彷彿打開潘朵拉的盒子，不少縣市都跟著熱烈討論、爭取，又以彰化縣的腳步最快，動作最積極，改制升格計畫書經議會通過、已在送往內政部的路上。

《地方制度法》規定縣市升格直轄市門檻，不須修法，彰化縣幾乎就已完全符合資格，但多年來地方完全沒人主張，這次幾乎是搭著新竹升格順風車才有機會順水推舟推動，黃光芹「新聞不芹菜」節目27日預錄專訪王惠美，並在28日中午首播，王惠美侃侃而談，還說就算新竹升格案最後縮手了，她也不會停止爭取升格的腳步，更以台語俗諺「千算萬算，毋值天一劃」做結語，強調謀事在人、成事在天，暗指一切都是天時地利人和，水到渠成。

黃光芹指出，蔡英文總統以主席之姿插手大新竹升格，且完全沒提及彰化，府院黨高層全動員，甚至還要修法，問王惠美怎麼對抗？

王惠美說，修法一字之差學問大，從「且」改「或」，所有人口數不足的都想拿特色談升格，其實升格應該由下而上而非而上而下，一切都是始料未及，但也是彰化發展契機；總統有總統的高度應該要全盤考量，但她是民選的縣長，既然彰化藍綠立委全都同意、各方面資格條件均符合，民調結果有高達80％縣民支持，她一定要全力爭取第七都，讓中部成為中彰雙軸心雙引擎，更有利區域均衡發展。

王惠美指出，彰化縣財政赤字，負債400多億元，前2年她完全沒舉債，也還了幾十億元，但彰化縣人均統籌分配款竟只有8000多元，是全國最少，實在好慘！這些年也因為職等編制不足，不斷地幫6都培養人才，一堆彰化子弟北漂、公務員外流。

她說，就職三周年來，彰化縣施政滿意度進步幅度是全國第一，自己像海綿一樣不斷吸收、成長進步，彰化鐵路高架化定案後，明年初彰化捷運軌道建設規劃案也將出爐，明年總預算縣議會一毛未刪過關，算是做到政通人和了，她反批彰化人民火大聯盟的唱衰彰化，不會帶給鄉親幸福，為批評而批評的口業，是低估彰化鄉親的智慧。

王惠美表示，上次公投結果中央並不重視，這次公投中間選民根本沒出來，而民進黨總動員最後也只催出基本盤，到底誰才要擔心大選還不知道，她認為不論燕子、漢子，作為首長當務之急是經營好市政，對選民負責；她自己擔任2任鎮長的鹿港，也是長期綠大於藍，但選民眼睛雪亮，會看清楚誰有沒有真正為民眾做事、爭取建設。

針對民進黨有意定調女力參選軸線，王美花可能成為最大對手，王惠美表示，王部長是彰化人，大家在立法院都有一定交情，好的人才回來都是良善競爭，是好事，她強調自己從政以來，對手一直是自己，選舉一定有人跳下來競選，她樂於接受挑戰，重點在於執政是否獲得民眾認同。

由於林智堅突然宣布退出大新竹市首屆市長選舉，震撼彈再度引發討論，她說，就算民進黨最後撤案縮手，大新竹市不合併升格，但她已出手就不會縮手，彰化縣各方面條件早就都符合了，為什麼不爭取到底呢？