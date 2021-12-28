新北市社會局今表揚32名傑出身心障礙人士、模範身心障礙者家屬、績優身心障礙福利服務專業人員、推行身心障礙福利服務有功人員，其中模範身心障礙者家屬塗文芳，家中有2位罹患罕見疾病的兒子，雖照顧不易，但他仍重視親子教育，其子塗煜鈞更榮獲2021總統教育獎，也積極帶領孩子參與社會活動，他說：「孩子，我無法陪伴你一生，但我會用一生陪伴你！」

罹患小兒麻痺症、重度障礙的陳青琪，性格開朗樂觀，和因工殤失明的先生擁有一對寶貝兒女，夫妻倆知足樂天，對生命不低頭埋怨，而是充滿幸福有愛的生命力，為了鼓勵更多的人，陳青琪以生命教育講師的身分到全台上百所學校演講，期望用她的人生經歷，陪伴學生找到屬於自己的夢想與力量，獲得傑出身心障礙人士獎。

推行身心障礙福利服務有功人員劉麗茹，是精神障礙者的家屬，在1994年新北市康復之友協會籌備之初即以志工身份參與，熱心協助協會各項事務及會員關懷服務電話，協會成立後也成為理監事之一員，後續並接任總幹事，帶領團隊創立新北市第一家精神社區復健中心、持續開展各項精神障礙家庭社區服務，為精進服務，並進修成為社工人員，為精障族群權益與服務無私付出。

新北市長侯友宜今出席表示，藉舉辦國際身心障礙者日活動，除表達對身心障礙者、家屬及相關專業人員、有功人員的鼓勵與肯定外，也讓民眾對障礙者有更多瞭解與認識。

社會局指出，新北市障礙者有17萬多人，市府致力於推動相關服務，迄今已設置31家小作所、14家日照中心、8處社區式居住以及32家身障機構，復康巴士639輛也是全國最多，另有輔具超音速及遠距評估等服務，希望替障礙者建構多元且友善的環境。