台灣空手道代表團22人日前出訪哈薩克參加亞錦賽，24日返台，入境後首次採檢就發現11人染疫，26日宣布確診，27日再增一人後，今天又增一例，累積13人確診。同時今天空手道代表團的初步基因定序結果出爐，有7人是感染Omicron。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，也不一定在哈薩克傳染，到底怎麼傳播還不清楚，尤其代表團可能都在一起培訓導致傳染。

指揮中心今天宣布境外移入中再檢出14例Omicron個案，7例為空手道代表團成員，4例自美國入境，英國、德國、義大利各1例。截至目前，國內共累計48例Omicorn個案，都是在邊境、檢疫期間檢出。

不只台灣代表團染疫，現在傳出泰國代表團也全數染疫，是否表示出國比賽代表團防疫沒有到位？莊人祥說，對，會請參賽人員來了解。畢竟防疫人員不在現場，這些人目前不是在醫院就是在集中檢疫所，都還需要時間了解。

對於這次從哈薩克返台的台灣代表團染疫人數眾多，未來會把哈薩克列為重點高風險國嗎？莊人祥表示，因為無法排除是否為選手互相造成的傳染，與哈薩克當地疫情比較無關，針對高風險國家，除了看該區發生比率外，也要從他進入台灣的人數與未來發病比率，而哈薩克先前沒有確診者是從那裡過來。

指揮中心今天宣布境外移入中再檢出14例Omicron個案。(指揮中心提供)