英國媒體報導，美國前總統川普位在蘇格蘭的2座高爾夫球渡假村受新冠疫情影響，2020年嚴重虧損，至少一共向英國政府申請330萬英鎊（約新台幣1.22億元）的急難補助，員工人數也大幅減半。

川普位在蘇格蘭的高爾夫渡假村受新冠衝擊，向英國政府申請急難補助。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）報導，川普分別位在蘇格蘭登拜里（Turnberry）及巴爾梅迪（Balmedie）的2座高爾夫渡假村受到新冠疫情嚴重衝擊，2020年一共砍了273名員工，同時間向英國政府申請超過330萬英鎊的「無薪假」（furlough）補助，避免讓更多員工走路。

根據2間渡假村提交給英國公司註冊處（Companies House）的帳目資料，登拜里的渡假村2019年的營業額為1970萬英鎊，2020年嚴重縮水至670萬英鎊；2019年還有盈餘32.1萬英鎊，去年虧損達340萬英鎊（約新台幣1.26億元）；員工人數也從541人砍半至289人。

礙於疫情，這座渡假村去年大半時間都處於關閉狀態，包括2020年3月底至7月間、11月底至今年4月都休園。

這座渡假村於2020年獲得230萬英鎊的無薪假補助。

另一座位在巴爾梅迪的渡假村，營業額也從2019年的330萬英鎊縮水至110萬，虧損微幅上揚，從110萬英鎊增加至130萬（約新台幣4825萬元）；員工數從84人降至63人。

這座渡假村2020年一共獲得45.2萬英鎊無薪假補助。

不過根據英國政府其他資料顯示，這2間渡假村今年又分別申請43.5萬至110萬英鎊、及8.5萬至20.5萬英鎊不等的無薪假補助，換句話說今年一共又申請52至130萬英鎊補助，2年下來，川普的蘇格蘭高爾夫渡假村一共向英國政府申請330至410萬英鎊（約新台幣1.52億元）急難補助。

除了向英國政府申請救助，帳目也顯示川普家族企業母公司挹注110萬英鎊協助巴爾梅迪渡假村運作；登拜里渡假村的資產價值達8600萬英鎊（約新台幣31.92億元），巴爾梅迪渡假村的價值達3200萬英鎊（約新台幣11.88億元）。

管理這2間渡假村的川普二兒子艾瑞克（Eric Trump）在由他簽署的帳目上指出，英國政府的補助幫助公司能夠留下更多員工，不過他也坦言，補助期的不確定性及疫情帶來的持續性影響，代表旅館業仍須為裁員做好準備。