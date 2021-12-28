花蓮1名高齡80餘歲的老農陳廣友，以銅板價錢販售自家種植的有機油菜花，且所得將全部捐助吉安鄉仁愛基金做愛心，吸引不少民眾響應。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名高齡80餘歲的老農陳廣友，在自家位於吉安鄉的農地種植8分地的油菜花，並以銅板價錢販售，所得將全部捐助吉安鄉仁愛基金做愛心，吸引不少民眾響應，吉安鄉公所得知後，更邀請鄉親一同體驗摘菜樂，享用最新鮮的時令蔬菜之餘，亦能暖心幫助弱勢度過寒冬。

陳廣友利用秋割後至春耕前的空檔播下綠肥，在吉安鄉南華2街農田內植植油菜花，並在田旁擺放一塊樸實簡約看板，上頭寫著「好吃營養現摘的油菜花，一大把30元，二大把50元，所得將全部捐助吉安鄉仁愛基金做愛心」。

由於油菜花價格十分親民，加上陳翁女兒陳碧珍及媳婦黃美玉2人，透過臉書分享「油菜花公益做愛心」的資訊，吸引許多民眾前來響應，其中一位王姓民眾興奮表示，能以「銅板價」，買到翠綠又多汁的現採油菜花，實在太佛心，且這些所得可幫助需要關懷的家庭，特別有意義。

陳碧珍說，母親鍾嬌妹生前樂善好施，經常參與公益活動擔任志工，因此向父親提議，希望將當季好吃的油菜花與鄉親分享，並將所得「化零為整」，全數捐助給吉安鄉仁愛基金，延續媽媽的行善精神。

吉安鄉長游淑貞得知後，感謝陳翁一家人的善心義舉，並用行動力支持，親自前往推廣油菜花的營養價值。她說，陳翁細心灌溉，孕育健康無毒的油菜，更樂捐行善，傳愛弱勢家戶，這份日出而作、日落而息的堅定與善意，令人感佩。且油菜花是冬季蔬食，花開代表寒冬來臨，也象徵新年到來，謝謝，在寒冷的天氣，注入陣陣暖流。

「油菜花公益做愛心」除能在現場購買外，即日起至1月2日止，民眾也可電洽0920-285031預約採收購買。