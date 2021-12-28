數位旅遊平台Agoda調查，2022年跨年台灣最受歡迎的前3名城市，以台北、台中及高雄再度蟬聯前3名，墾丁則首度進入前10名行列。Agoda發現，以海灘或大自然景色聞名的景點，例如菲律賓宿霧、泰國芭達雅、印度果亞、印尼峇里島等，跨年成為許多旅客熱門造訪的地點，亞洲旅客們多數選擇入住4至5星飯店，希望以舒適、奢華的旅遊方式迎接新年。

台灣跨年夜前10大熱門景點，分別為台北、台中、高雄、台南、花蓮、宜蘭、南投、嘉義、台東及墾丁，相較於去年，台南、花蓮和嘉義的排名均持續成長，凸顯其聞名中外的自然景點讓當地的觀光旅遊市場蓬勃發展。

Agoda表示，縱觀亞洲市場，首都仍具有迷人的跨年吸引力，例如泰國曼谷今年就重回該地旅客最受矚目的地點，而台灣、韓國、馬來西亞等國，跨年目的地榜首也都由首都蟬聯。

在世界級海景陪伴下迎接新年第一道曙光，也成為旅客嚮往的跨年地點，印度果亞、印尼峇里島、菲律賓宿霧、泰國芭達雅、南韓濟州島及馬來西亞檳城，榮登其國內前3大熱門景點。

Agoda企業發展副總裁Timothy Hughes說，儘管亞洲跨年市場仍以國旅為主，公司相信旅遊市場正逐漸回溫，根據平台數據顯示，人們渴望出遊、遠離深受疫情影響的城市，特別嚮往美麗沙灘、迷人景致和自由開放的空間，像是今年長灘島就一躍成菲律賓跨年熱門景點第2名。

Timothy Hughes指出，面對今年多變疫情，眾多4至5星級飯店紛紛推優惠搶商機，相較於去年跨年趨勢為1至3.5星級飯店，今年台灣和泰國的旅客則偏好入住4至5星級飯店盡享尊榮體驗，跟大多數來自印尼、馬來西亞、菲律賓、韓國和越南的旅客一樣花錢不手軟，喜歡以好好寵愛自己的方式跟2021道別。