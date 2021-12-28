北市廖姓女子10年前產1名男嬰，未滿1歲因不明原因死亡，廖女竟以浴巾包裹，在富德公墓附近挖掘坑洞，將屍體置入後以土壤掩埋。檢警根據廖女供詞，在山坡泥土地開挖5次，直至今年11月4日仍無所獲，檢察官認為，雖無法證明廖女有照顧疏失，仍有遺棄屍骨的事實，依遺棄罪起訴廖女，求處徒刑1年。

北市廖姓女子2011年4月、當年23歲時產下1子，因不清楚父親是誰，由她自己獨力撫養，同年年底男嬰突然死亡，廖女以浴巾包裹男嬰屍體，在富德公墓泥土地挖掘坑洞掩埋屍體，6年過後，男嬰應該要入學，校方發現男嬰沒報到，聯繫廖女的父親，廖父擔心孫子的安危而報案，引發檢警等單位關注。

檢警根據健保資料，查知男嬰出生後第5天接種一劑疫苗，再無就醫紀錄，懷疑廖女就沒有再照顧，詢問男嬰的祖父，他聲稱只見過一次面，廖女才坦承將屍體棄置在富德公墓附近，以木棍挖掘圓周70公分、深60公分的坑洞將屍體放置其中，遺棄男嬰屍體。

警方陸續在2018年12月14日、2019年1月、3月、4月以及今年11月開挖5次，根據廖女所稱的第23C區第5排第2號上方等處均未發現屍骨，檢察官研判，廖女並未將男嬰放入適當容器，且年幼遺骨鬆軟易逝，極易腐敗與土壤混合失其形體，也容易遭野生動物啃咬滅失，導致男嬰屍體迄今仍無法尋獲。

起訴書指出，本案無法證明男嬰死亡與廖女照顧有因果關係，廖女身為男嬰生母，若沒有能力獨自照顧，也應嘗試開口求救，直到孩子死亡後，仍然逃避責任，遺棄男嬰屍體，讓孩子無聲無息就此消逝，建請量處1年徒刑。