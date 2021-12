以「瞇瞇眼」為形象的廣告近年多次引起大陸網民的抗議和抵制,中國自家零食品牌「三隻松鼠」兩年前一則廣告近日被翻出後也不能倖免,但相較先前的一面倒,這次多了不同的討論聲音。

綜合香港01等媒體報導,有網民最近翻出2019年中國網路零食品牌「三隻松鼠」的一則廣告並批評,其中模特兒「瞇瞇眼厚唇」的形象,有刻意醜化中國人的嫌疑。

無獨有偶,日前上映的中國國產動畫「雄獅少年」在宣布票房破億(人民幣)時,因角色設定都有細長狹小的眼睛而被網民批評「刻意迎合西方審美」,並號召抵制。

除了上述事例,近年因「瞇瞇眼」而被指辱華的爭議頻出,但相較先前的「同仇敵愾」,這次中國輿論場多了不同討論聲音。

其中虎嗅網一篇「一夜之間『瞇瞇眼』淪為全民公敵?」被廣為轉發,文中提到主流審美並非「美的全部」,對「瞇瞇眼」的過度批判其實也是文化自信和文化包容的匱乏。

此外,由於「三隻松鼠」和「雄獅少年」的消費群或觀眾都是中國人,許多網民因此認為不存在「迎合西方審美」的說法。

與此同時,「三隻松鼠」廣告的模特兒也在微博發說,長相是父母給的,「我不知道我做錯了什麼要遭受這種網路暴力,我只是一個普通的打工人,完成我自己的工作。我眼睛小就不配做中國人了?」

稍後,上海市消保委針對「三隻松鼠」爭議表示,「消費圈的審美要與時俱進」,才能契合消費者新的審美需求。有網民則認為,一味批評瞇瞇眼也是一種倒退。

據報導,「多元審美」在這次論戰愈來愈多地被提及,有網民說,在打造或討論屬於中國人所認定美的標準時,不應該因為怕落入刻板印象而矯枉過正,只因其「符合西方審美」而予以摒棄。

但也有人認為,「瞇瞇眼」涉及的刻板印象曾用來「醜化中國」,不能輕鬆看待;而在這些關於「瞇瞇眼」的辯論中,中國社會也在尋找關於審美的不同答案。

報導說,「瞇瞇眼」被標籤化為「刻意」符合西方刻板印象,可從「傅滿州」說起。傅滿州是英國推理小說作家羅默(Sax Rohmer)所創作系列小說中的虛構人物,於1913年「傅滿州的謎團」(The Mystery of Dr. Fu Manchu)一書中首次出現,

報導表示,傅滿州是西方流行文化成功塑造的「邪惡的東方壞蛋」,角色的經典外貌特徵「黃皮膚、長眉毛、狹長的眼睛、鬍鬚和偏瘦的身材」被認為形塑出對東方人的刻板印象。漫威首部以華人為主角的英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映時就特意將這個角色改名,足見其爭議性。(編輯:周慧盈/繆宗翰)1101228