澎湖》2021年12月28日 澎湖 ▲湖天主教惠民醫院重建動土典禮，前副總統陳建仁澄清沒有要選下屆台北市長。（惠民醫院提供／陳可文傳真）

澎湖最大的老人照護機構天主教惠民醫院老舊破損，醫院募款新建院所，28日動土典禮前副總統陳建仁親臨主持，針對外傳參選下屆台北市長，陳簡單回應：沒有這回事。

離島澎湖高齡化，全縣老年人口1萬6000多人，佔總人口數比率16.8％，高居全國第4名；

獨居老人比例更是全台之冠，尤其80歲以上獨居長者超過半數以上。

天主教靈醫會於民國43年漂洋過海到澎湖興建惠民醫院，提供了在地近半數的照護量，如今歷時近70載這最大量能的長照機構老舊不堪亟待重建。

礙於重建經費不足，前副總統陳建仁、天主教靈醫會董事長呂約瑟等號召社會大眾發揮愛心捐善款，重建經費所需5.5億元至今僅募得一半。

28日動土典禮，前副總統陳建仁、呂約瑟神父、縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、惠民醫院院長陳仁勇等見證這時刻，眾人齊發聲呼籲大家多幫幫忙。

針對媒體報導陳建仁是下屆台北市長熱門人選，陳建仁特別澄清沒有這回事，全台灣每個人都應該盡自己的心力，讓台灣這塊土地更美好幸福。

陳建仁指出，澎湖還有許ˋ多老人需要幫助，募款經費不足以致計畫再延，將嚴重影響醫療量能及延宕工程進度，盼大眾伸援手讓澎湖長輩獲得更完善照護。

未來重建後的新惠民醫院，將增加160床的住宿式機構照護及日間社區照顧服務，同時肩負社區整合型服務中心功能，提供超過300人管理量能。