不少人為找尋適合的工作，不停轉換跑道，有網友表示，他出社會3年換了7份工作，每份工作的主管不是嫌他動作慢、就是提出的要求太超過，害他不得不轉換跑道，苦嘆適合的工作難尋，網友看完全搖頭，表示原PO愛抱怨又不知足，難怪工作運不順。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，他出社會3年，換了7份工作，可能是沒有工作運，所以每個工作都做不久，起初他走服務業，但因收盤子太慢、上廁所太久、洗碗也洗不乾淨而一直刁難他，讓他氣憤提出離職。

原PO接者指出，後來他轉行當業務助理，工作沒多久，他被要求去跑業務、做報告，連excel怎麼用都沒教，讓他決定再度轉換跑道，隨後去工地工作、發傳單，但都遇到類似情況，最後都是以離職收場。

原PO說，他也做過外送員，但錢賺得不多又累，加上自己無法久站，超商工作也不適合他。他自認胸無大志、刻苦耐勞又肯學，只求能夠找到正常上下班，且月薪有4萬的工作，希望網友給他一點建議。

不少網友看完紛紛搖頭表示，愛抱怨又不知足，難怪工作運不順，「你最後的刻苦耐勞、肯學，根本跟你前面的工作經歷完全不符欸，而且沒什麼一技之長就別想薪水高了」、「你真的好會抱怨喔，超不知足，你到底有什麼行的」、「不知道為什麼覺得有點草莓，自認刻苦耐勞、肯學又要高薪4萬的話，建議去足體養身會館，學一技之長又5、6萬起跳」。