台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季持續激戰，上周末聖誕假期桃園雲豹和臺中葳格太陽主場開箱，四場超High熱戰，桃園雲豹雖吞主場二連敗，但酷炫主場氣氛營造，令人印象深刻；臺中葳格太陽主場開戰氣勢如虹，連克雙強台啤英熊、高雄全家海神，晉升強隊之林，上週六大驚奇亮點無一冷場，保證話題性十足。

無緣洋將賞海神首敗、T1最強洋將有得拼：高雄全家海神開季勢不可擋，打出四連勝不敗氣勢，但完美的全勝戰績上周嘎然停止，作客太陽，即使半場8分領先，下半場卻難擋太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）帶動的反撲攻勢，以88比93翻船吞首敗。

桑尼全場豪取31分、10籃板、2抄截，扮演海神克星，海神執行長李偉誠自爆：「桑尼原本是球隊鎖定的洋將人選，卻在簽約前一刻遭到太陽攔胡。」心儀洋將未能入手，反而成了可怕敵人。

隨著桑尼愈打愈夯，他和台啤英熊洋將士東（Diamond Stone）的聯盟最強洋將之爭也呈現白熱化，目前桑尼以場均31分暫居得分榜第二，僅次於士東的34.8分。

新台灣人阿提諾首秀制霸禁區、 臺南台鋼獵鷹首勝到手：上周五中華籃協才宣布歸化211公分「白色巨塔」阿提諾（William Artino），成為新台灣人，臺南台鋼獵鷹隨即跟進發布加盟訊息，上周日作客桃園雲豹更立馬上場首秀，全場奪得25分、15籃板、3助攻、4抄截和1阻攻制霸禁區，幫助獵鷹114比83拿下隊史首勝。

雖然阿提諾自今年5月就未曾正式比賽，但首秀仍展現出白色巨塔的威力，有了阿提諾坐鎮禁區，就連賈西亞（Chuck Garcia Jr.）也大膽砍起三分，雖然僅7投1中，但仍攻得24分、12籃板雙十成績，搭配洋將射手喬登（Jordan Chatman）單場7記三分彈飆26分的火力支援，獵鷹三洋將合力砍下75分，威力驚人。

丁丁是個人才，連戰蔣淯安、布銳克曼：「丁丁」丁聖儒經過旅美洗禮，球技脫胎換骨，對抗性、外線、傳球和防守都全面升級，讓臺中葳格太陽總經理汪蔚傑讚不絕口，直呼：「撿到寶！」

雖然太陽開季苦吞二連敗，但丁聖儒的表現已讓球迷印象深刻，上周主場再戰台啤英熊和高雄全家海神，丁聖儒再度演出驚奇，接連對戰聯盟兩大頂級控衛蔣淯安和布銳克曼（Jason Brickman），絲毫未落居下風，證明「丁丁」絕對是個人才。

上周六對台啤英熊，丁聖儒繳出15分、6籃板、5助攻、1抄截和2阻攻的全能數據，完全不輸蔣淯安的18分、4籃板、5助攻、1抄截和1阻攻。隔日再對高雄全家海神，丁聖儒對上聯盟最強亞洲外援布銳克曼依舊沒示弱，下半場多次的切入妙傳與長傳前場快攻的精彩表現，比布銳克曼還像布銳克曼！

獵鷹、太陽谷底翻身，擺脫三寶行情看漲：臺南台鋼獵鷹、臺中葳格太陽開季前原本都被看衰，部分「吃瓜」球迷還把他們列入「T1三寶」，但隨著洋將解禁加入，兩隊陣容逐步到位，上周獵鷹風光取得隊史首勝，太陽更在主場連克雙強台啤英熊、高雄全家海神，取得主場二連勝，都讓他們谷底翻身，後勢看漲。

臺南台鋼獵鷹擁有三大老將蔡耀勛、張家榮、龍弘元領軍，搭配飛人張幃翔崛起，本土具一定競爭實力，而洋將賈西亞、喬登和第三類規範球員阿提諾相繼加入，更讓獵鷹展翅高飛，土洋合體絕對有和其他列強一搏本錢。

至於臺中葳格太陽，更是讓人眼睛一亮，陳靖寰、蘇奕晉和丁聖儒的老中青三人組，成了球隊本土核心，而洋將桑尼、吉（Alonzo Gee）、萊特（Julian Wright）及亞洲外援何喬登（Jordan Heading），也都有突出表現，隨著上週主場二連勝，臺中葳格太陽戰力不容小覷。

阿巴西打出黑豹身手、年度新人大熱門：新北中信特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）持續「幻神」表現，導致特攻行情開高走低，本土只能自立自強，上周六作客桃園雲豹，馬龍手感依舊低迷，幸好「黑豹」阿巴西挺身救火，奮力攻下28分、10籃板、3助攻和2抄截，一掃前役輸高雄全家海神41分陰霾。

阿巴西本季至今6戰平均攻得16.2分、7.7籃板、1.8助攻和1.5抄截，強勢預約年度新人，但同隊射手謝亞軒也來勢洶洶，上周六生涯首度先發上陣，也有12分、3籃板、2助攻、2抄截和1阻攻的稱職表現，本季平均上場時間雖僅26分19秒，但場均仍達12分，進攻端始終保持穩定輸出。

桃園雲豹打造最酷炫主場、精彩光雕秀聲光效果十足：桃園雲豹本季主打口號「Make a difference」，立志要組建出一支完全不同風格的職籃球隊，從找來小春Kenzy擔任球隊創意總監，組織專屬啦啦隊「電豹女Leopard Girls」，再到質感滿分的特色商品，處處可見行銷的用心。

上周聖誕假期，桃園雲豹主場開箱更是令人驚艷，雖然首季主場選在中原大學體育館，卻透過精緻的包裝，打造出最酷炫的主場，尤其是與新媒體科技公司合作，在球員介紹、啦啦隊及藝人表演，特別運用虛實混合光雕投影技術，打造出全新不同的感官體驗，特別是在球員介紹時，地板投影出每位球員帥氣的形象照，看起來更具氣勢。