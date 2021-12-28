現代人希望在忙碌的生活與理想之間取得平衡，因此有Gap Year（空檔年）的誕生，運用一、兩年的時間完成壯遊或其他夢想，然而有網友卻擔心，重返職場後不知道該如何解釋這段空白，上網發文尋求過來人的意見，許多網友建議，老實說就好，最忌諱用騙，「到時候說溜嘴，以後都不用混了」，此外，有曾經面試過人的網友留言，「老實說沒什麼關係，不是很在意這點，但騙人就很糟糕。」

原Po在PTT論壇上發文表示，自己之前在科技業工作，後來因故離職遊山玩水一年，近期有重回科技業的想法，但面試時不知該如何解釋這一年的空白，「想請問大家會怎麼解釋沒工作的一年，才不會讓面試官覺得你隨時有可能會辭職烙跑？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人建議他誠實講就好，「直接講休息就好」、「就說想出去看看就好了，職涯40年有差這一年？」、「認真，講實話，講為何想出去玩一年」、「公司因為gap year不要你，你也可以不用去了」、「休息就說休息，沒什麼吧，又不是空窗好幾年」、「你想太多了，只要不是去坐牢，根本沒人在意那一年你去幹嘛。」

此外，有過來人提醒，最忌諱說謊，若不小心被發現會嚴重打擊形象，「亂說家人生病的謊給人印象更差」、「講實話就好，講家人生病，老闆豈不擔心之後會常請假？」、「說謊遲早說溜嘴被知道 面試騙老闆以後也不會被重用」、「不用說謊，說謊是最瞎的。就把你這段期間看到的東西，好好分享，讓人覺得沒有白費。」