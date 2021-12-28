中二選區立委候選人林靜儀上午前往沙鹿市場拜票，針對對手控她進行人身攻擊、人格毀滅等，林靜儀反駁「不要自己隨便指控別人，隨口胡謅說我對他作攻擊，就好像這件事情真的存在一樣；太陽從東邊出來，不是你去講一講、去指控從西邊，就會從西邊出來啊！」

林靜儀否認對顏寬恒進行人身攻擊，強調非常尊重他，林提到，公投之前請他出來辯論、說明立場，公投後也請他針對人民跟他選擇不同，出來說明台中市民最關心的空汙、能源政策、地方產業發展等議題，但都沒獲得回應。

至於區公所派員查報顏家沙鹿的豪宅莊園，卻不得其門而入。林表示，有人舉報違建，市府相關單位就必須查處；若所有權人不開門，就可以鼻子摸一摸不查，以後你們來查違建，其他台中市民是不是也不要讓你們進門呢？

林靜儀喊話盧市長，拜託不要再讓大家覺得妳是顏家的市長，針對依法行政的部分，請你怎麼對市民就怎麼對顏家。

林還說，顏家要選立法委員，你們家還有一位是副議長，在這些有可能違法的事證中，是否要以更高道德標準自行檢視，除了自行檢視不夠，還要公開讓大家檢視，這才是要爭取擔任中央級、已經擔任地方民代應有的態度吧！

對於官員查報違建吃顏家閉門羹，市府都發局表示，12月24日已函請沙鹿及龍井區公所依規定程序查報，將待公所函送查報單後，如有勘查需要，都發局將依規定排程派員勘查。