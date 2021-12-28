瑞莎長期培養台灣韻律體操人才，沒想到繼4月被爆料搶功、帳目不清，今(28日）又被選手家長控訴宣稱無償教學及自掏腰包培育選手全非事實，更怒指她商演收入30萬，卻只拿5萬分給3個選手，對此，知名作家「我是崴爺」PO文力挺瑞莎，強調「瑞莎，妳真的給太多了」。

根據《鏡週刊》報導，選手及家長指控會以客座教練身分支付瑞莎薪水，就連外籍教練來台教學費用、出國培訓費用，都是由家長支付，直接打臉瑞莎，更指出她都鎖定訓練成熟的選手栽培，最後將功勞往身上攬，砲轟根本像在「割稻尾」，更點出契約內容不合理，導致8位選手集體解約，更怒控她用解約選手名號招攬商演，收到酬勞30萬元後，只分給主演的3名選手5萬元。

對此，知名作家「我是崴爺」發文力挺瑞莎，他表示其他部分不清楚，但是一場商演，3個沒有知名度的選手分到5萬，等同每人拿到約1萬6千元，相較之前幫廠商找啦啦隊選手表演，一整團演出才2萬元，不禁直言：「瑞莎，妳真的給太多了啦」，更怒嗆選手家長：「有本事自己去接接看商演，應該沒有人會付16000給你喔，大家是衝著瑞莎名氣，瑞莎帶著他們曝光、賺零用錢，被說是斂財，看了也是無言」。

對於有選手指控瑞莎告知他們要接受採訪，卻被當做拍照背景陪襯，更表示花一整天接受專訪，一人只拿到500元車馬費，對此，作家「我是崴爺」點出癥結點，他表示雜誌媒體採訪，是不會付給受訪者費用，反倒是瑞莎還自己倒貼車馬費給選手，對此，網友紛紛回應：「沒有瑞莎這大舞台，你們這些家長的小孩就是去喝西北風」、「30萬分5萬很多了，沒瑞莎這些選手什麼都不是」。

後來有學生家長發文，揭露瑞莎私下善舉