以每年開一店速度的統一超商（2912）7-ELEVEN未來商店X-STORE，28日於桃園青埔開出全台第5店，統一超指出，過去五年未來商店部分創新智能技術已在傳統門市廣泛運用，包括智能冰箱、智FUN機、自助結帳等，成功拓展至1300多家店，而電子化活動海報、電子標籤等功能則全台6300多家適用，全台門市智能化體驗更加精進。

位於7-ELEVEN青埔店的全新未來商店X-STORE，整合智能、聯名、會員架構全新數位生活經濟圈，除了iscan 、 ipay等數位功能體驗，全店設計為OPEN!家族 三麗鷗午茶饗宴雙IP聯名主題店，讓場景體驗經濟再升級。

7-ELEVEN自 2018年初開出首家未來商店X-STORE至今已陸續於台北、高雄、台中3大城市打造4間智能零售科技實驗場域，與數十家科技廠商進行百種未來科技先行體驗，探索符合現代與未來零售所需的智能零售模式。

過去五年未來商店X-STORE部分創新智能技術已為今日7-ELEVEN門市廣泛應用，如智能冰箱使用的節能系統、智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳等，成功拓展至逾千個服務據點。例如，未來商店X-STORE實驗的活動海報電子化，成功導入超過6000家門市，貨架商品標籤、活動海報電子化，可快速調整商品價格、即時投遞最新商品資訊，估計每年可節省超過萬張紙張使用，相當於10座大安森林公園。

統一超指出，隨著X-STORE開出，2018年6月起陸續開發智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳3大智能科技設備，結合跨通路共享的OPEN POINT會員生態圈，提供便捷服務與超值回饋，累計開拓逾1300個智能服務據點，服務人次突破2300萬，等同每位國人都體驗過7-ELEVEN的智能零售服務。

智FUN機與咖啡智FUN機雙結合進駐無法設立店址、需要7-ELEVEN的空白商圈，透過半坪即可開出一家無人迷你超商，以「母子店」型態營運成為6300家門市的衛星服務站、開創門市業績第二成長曲線，主要設置在各大商辦、科技廠區、政府機關，甚至偏遠的鄉鎮、山腰上都能進駐；智能自助結帳櫃台目前則陸續於雙北、新竹、桃園、高雄等門市導入30座，與人工結帳櫃台並行，提供消費多元數位體驗。