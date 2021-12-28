隨著年齡「轉型」的保單問世。國泰人壽28日宣布，推出市場上首張長期照護結合特定傷病的健康險，也是目前第一張15歲以下亦能投保的長照險，15歲前給付特定傷病保險金及分期保險金，15歲之後長照保障即生效，最多給付204倍保額。

由於0歲投保比16歲再投保，一年保費省27~32℅不等，即越小投保越便宜，因此若15歲之前可以投保長照險，可在小時候用較便宜的保單規劃長照保額，如1萬元保額，男性0歲投保、繳費20年，一年保費5890元，但若16歲再投保，就是7670元，20年繳下來省3.56萬元，且前15年就有13項特定傷病的保險金與分期保險金，同樣具有「類長看」的功能。

國壽引用衛福部統計指出，2021年重度以上身障者約有34萬人，其中有18％是0到44歲，等於年輕身障者占將近1/5，且大多是因意外或疾病造成，同樣需要他人在旁長期照顧，若未及早規劃長照保單，則年輕時因意外、疾病造成的長照費用，亦可能成為家庭經濟沈重負擔。

現行市售長險險多數是15歲以上才能投保，因此國壽推出首張長照結合特定傷病的保單，且可投保年齡從0到70歲，亦算是首創投保年齡 跨度最長的長照險，另外保單亦結合實物給付，即有長照需求時，保戶可以選擇中化銀髮公司提供的長照實物給付服務，保戶可自選服務項目，將分期給付金轉為長照分期服務。

保單在被保險人15歲之前，給付13項特定傷病的一次給付保險金及分期給付保險金，如重度癱瘓、嚴重頭部創傷、深度昏迷、多發性硬化症、重度腦中風、嚴重運動神經元疾病、脊髓灰質炎併神經障礙後遺症等，即年輕人可能出現因疾病或意外造成的失能或需長照情況，保單就會一次給付12倍保額，之後再分年給付每年12倍保額，最多16年。

15歲之後即是特定傷病加上長照保障，長照即生理六項日常生活有三項障礙、及認知功能障礙時，給付一次性12倍保額的長照復健保險金，與分年給付12倍保額的長照分期保險金，保戶亦可選擇長照服務的分期給付。