竊盜通緝犯余明達，今年疫情3級警戒期間，未戴口罩在台北車站附近閒晃，警方獲報前往勸阻，余男竟拿出開山刀襲警，致1員警脖子、另一警手臂受傷，檢方起訴後，台北地方法院依殺人未遂罪判刑3年6月，執行刑前監護2年。可上訴。

今年5月22日下午有民眾發現余男未戴口罩報警，轄區台北市警局中正一分局邱姓、涂姓員警到場勸阻，余男竟拿出預藏的開山刀砍向邱員，致邱員頸部受有6公分刀傷，涂員見狀出手阻擋，手臂也被砍傷。