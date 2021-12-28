通緝犯未戴口罩 警勸阻竟遭持刀砍判囚3年6月 14:482021/12/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 通緝犯余明達不戴口罩被通報，竟亮刀砍傷前來勸阻的員警，所幸員警送醫後無大礙。（資料照／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竊盜通緝犯余明達，今年疫情3級警戒期間，未戴口罩在台北車站附近閒晃，警方獲報前往勸阻，余男竟拿出開山刀襲警，致1員警脖子、另一警手臂受傷，檢方起訴後，台北地方法院依殺人未遂罪判刑3年6月，執行刑前監護2年。可上訴。 今年5月22日下午有民眾發現余男未戴口罩報警，轄區台北市警局中正一分局邱姓、涂姓員警到場勸阻，余男竟拿出預藏的開山刀砍向邱員，致邱員頸部受有6公分刀傷，涂員見狀出手阻擋，手臂也被砍傷。 男子KTV指侵坐檯小姐一審因無人察覺判無罪 二審改判3年6月 酒駕如同恐怖攻擊 法院最重曾依殺人罪判12年6月 #未戴口罩 #勸阻 #6月 #余男 #通緝犯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 平安夜擴大臨檢 毒蟲被攔才知事情大條了 11:392021/12/25 社會 好慘！偷1盒45元餛飩 法官判罰3400倍換免坐牢 08:272021/12/14 社會 侯友宜視察土城員和段青年社宅 明年6月招租 09:502021/12/22 區域情報-新北 土城員和段社宅 明年6月招租 04:102021/12/22 地方新聞 查緝改造兵工廠警匪槍戰 1通緝犯中槍「血染遮雨棚」 09:502021/12/23 社會 國中狼師校內3度誘淫女學生 判刑3年6月慘賠156萬 09:562021/12/15 社會 男不爽遭盤查吼警「我看起來像通緝犯？」 一查是真的 12:262021/12/10 社會 公益出租人 2021年6月起免稅額度再提高 14:172021/12/18 房市新訊 土城員和段社宅年底完工 明年6月招租 12:462021/12/21 寶島 霧峰十九甲派出所千里眼搜尋 24小時內連逮3名通緝犯 16:402021/12/14 社會 CNBC：Fed明年3月結束購債 6月升息 04:102021/12/16 財經要聞 社會熱門新聞 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 閨蜜只穿白襯衫「揪床上玩」 她看傻眼：我男友也在欸 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 安博盒子全面斷訊！ 檢警聲請扣押網域獲准 - 社會 - 中央社 宋少卿第三度酒駕遭逮 凌晨撞計程車酒測值0.95 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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