女星謝忻熱愛運動積極健身，近年她不只尋求事業上的突破，也練出一身好體態且不吝惜展現身材；謝忻自從走出涉入緋聞陰霾後，於去(2020)年成為獨立藝人沉潛一段時日，事業上靠著社群平台的努力東山再起。謝忻今(28)日在IG分享一張趣味照片，照片中她穿著全套蜘蛛人帥氣服裝，並不忘「裝B」搞笑寫下那句經典台詞：「能力愈大，責任愈大」，樂翻一票網友引發熱烈迴響。

謝忻今(28)日在IG分享一張「cosplay」照，只見她「角色扮演」穿上全套蜘蛛人裝，體態輕盈地「M字開腿」蹲在桌上，背光在落地窗前顯得身影帥氣，身後樓房街道彷彿隨時會被她飛越，身上所穿的蜘蛛裝閃閃發亮，也是靠她平日鍛鍊出的纖細健美身材才能撐起。

謝忻在照片中長髮側披展露燦爛笑容，雙手下放在M字開腿當中，傳神模擬《蜘蛛人》新系列主角的屁孩調皮氣質，並寫道：「叔叔跟我説：『能力越大，責任越大。』」也許是對她自身的人生波折有感而發，但超帥造形卻讓所有網友看了樂翻炸鍋：「靠真的好瘋，我笑瘋」、「真的辣！」、「好漂亮!蜘蛛女侠」、「續集：蜘蛛人，戀愛日」、「雖然萬聖節過了，但我可以。那再來一張倒吊的吧」、「蜘蛛装超合身」，對謝忻超「fit」的蜘蛛裝美姿讚不絕口。

日前黃金單身漢王少偉被拍到與「最美博士」許藍方一起慶生還上演溫馨接送情，王少偉上節目直播讓命理專家詹惟中分析他的感情運勢，好友兼緋聞女友謝忻竟還上來留言，吐露王少偉與許藍方的緋聞曝光後，她痛哭三天三夜，爆料自己平時對王少偉很好，經常接送他上下班、甚至某次爬山後累得半死，還拖著疲憊的身體去給他送彰化名產，大嘆：「我到底算什麼！ 我就是Uber＋UberEats！」，還喊話要王少偉把她送的東西吐出來，「然後短期之內不要聯絡，應該說是長期」，一番搞笑的留言亂入逗樂全場。