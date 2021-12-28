永豐銀行即起全新推出「大咖DACARD」App，全面升級繳費體驗，「大咖DACARD」App提供50種以上繳費稅項目，舉凡繳卡費、電信費、水電瓦斯費、交通費或政府規稅費等，都能使用「大咖DACARD」App一鍵完成。

以電費、信用卡費為例，全台民眾平均每月於便利商店繳納逾千萬張帳單，為協助繳費更便利，重磅推出「大咖DACARD」App，整合線上繳費及信用卡管理功能，為民眾省下最後一哩路，提供完整生活繳費項目，可設定自動代查繳或提醒通知，再也不錯過繳費期限，同時提供信用卡、銀行帳戶轉帳等多元付款方式，並記錄繳費時間與金額管理個人支出。

台電去（2020）年前11個月，便利商店代收累積約2720萬張電費帳單，金額近600億元 ；此外，全台每月約1600萬張信用卡待繳帳單，過半持卡人選擇至便利商店繳交現金 ；永豐銀行指出，便利商店仍是民眾繳費主要管道之一，亦突顯線上繳費具備極大開發潛力。

常用項目如水費、停車費等，完成首次繳費即可設定自動代查繳，爾後出帳當日即自動推播通知，並可進一步設定代扣繳功能。永豐銀行「大咖DACARD」App協助用戶解決繳費前、中、後期的痛點，例如，忘記繳費或繳費後的發票、收據保存不易等，結合數位金融科技力打造一站式繳費神器，建構完整使用旅程。

除繳費功能，「大咖DACARD」App提供永豐信用卡友完整的多卡管理功能。永豐銀行表示，「大咖DACARD」App讓用戶分別檢視每張卡片的消費明細與回饋金額，相較於全卡片總覽方式，更能精準掌握消費歷程；透過「大咖DACARD」App可了解卡片申辦進度，一經核卡也能使用App立即開卡，創造更佳使用體驗。