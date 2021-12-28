到底是閨蜜還是「歸Me」？一名女網友分享，日前因緣際會下與男友、閨蜜3人一同入住旅社，結果閨蜜僅穿著一件白色大襯衫，下身僅穿內褲在房裡晃，三人在床上一起玩撲克牌，但她和男友都好尷尬，不曉得閨蜜究竟有何居心。

「好友在男友面前只穿內褲」女網友在論壇《Dcard》發文，稱先前出去玩時，與男友、女性好友同住一棟2層樓的住宿，而她的好友疑似是弄髒褲子，簡單把褲子沖洗乾淨後，也沒穿上新褲子，僅上半身套著寬鬆的襯衫就在房內趴趴走。

原PO說，後來他們3人在房間床上玩撲克牌，過程中好友都只穿著內褲與襯衫，她與男友全程都覺得尷尬，不知道眼睛該擺哪裡，直呼經歷猶如SOD一般；她事後越想越覺得不對勁，猜測好友會不會是想勾引她的男友，事後嘗試跟好友開玩笑提起，對方則回「謝謝你們接受這樣奇怪的我」，但她仍心有芥蒂。

文章擴散在網路上後，好多網友在留言區回應，「就算她真的神經大條跟一般人想法不同，但真的不適合在有異性朋友的場合穿這樣跟大家互動」、「閨蜜閨蜜，你的男友也歸me」、「早晚出事」；但也有網友認為，「熟的男性友人我也都穿內褲而已，看熟不熟吧」，並建議原PO跟好友開誠布公聊聊，才能化解疑慮。