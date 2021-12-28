贈15萬劑高端給友邦索馬利蘭 效期曝光

外交部今天宣布，我國將捐贈15萬劑高端疫苗給非洲友邦索馬利蘭共和國。中央流行疫情指揮中心表示，將持續請外交部評估還有哪些國家能夠捐贈，會持續進行配合。

指揮中心發言人莊人祥表示，我國捐贈索馬利蘭共和國的高端疫苗，共15萬劑，效期至明年4月中，目前還有一些庫存量，將持續請外交部評估是否還有國家能夠捐贈。

莊人祥說，捐贈疫苗除我國需要通過EUA外，受贈國也要願意通過EUA，才能在該國進行使用，後續仍會視我國的疫苗庫存量，來配合捐贈事宜。