贈15萬劑高端給友邦索馬利蘭 效期曝光 14:492021/12/28 中時 陳人齊 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣捐贈15萬劑高端給非洲友邦索馬利蘭，效期到明年4月中。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 贈15萬劑高端給友邦索馬利蘭 效期曝光 訂閱影音： 中時新聞網 外交部今天宣布，我國將捐贈15萬劑高端疫苗給非洲友邦索馬利蘭共和國。中央流行疫情指揮中心表示，將持續請外交部評估還有哪些國家能夠捐贈，會持續進行配合。 指揮中心發言人莊人祥表示，我國捐贈索馬利蘭共和國的高端疫苗，共15萬劑，效期至明年4月中，目前還有一些庫存量，將持續請外交部評估是否還有國家能夠捐贈。 莊人祥說，捐贈疫苗除我國需要通過EUA外，受贈國也要願意通過EUA，才能在該國進行使用，後續仍會視我國的疫苗庫存量，來配合捐贈事宜。 高鐵春節疏運車票 週四零時開搶 儲盈鋰鐵電池 在高端UPS出貨大增 #高端 #捐贈 #15萬劑 #非洲友邦 #索馬利蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022年台灣經濟四大難題 04:102021/12/28 時論廣場 KUKA六軸機械手臂 提升生產效率 04:102021/12/28 產業特刊 台灣好農葉酸蛋 網路訂購送到家 04:102021/12/28 產業特刊 李旻快評》台灣何時變成「毒島」 10:102021/12/28 快評 國泰金：明年台灣經濟生龍活虎 04:102021/12/28 財經要聞 威力工業 催化台灣智慧城市 04:102021/12/28 投資理財 兆豐等公股投信 寒冬送暖 04:102021/12/28 專題周報 陸空軍軍醫大學150人醫療隊 支援西安地方醫院 09:422021/12/28 兩岸 歐德集團 捐贈社福單位耶誕禮物 04:102021/12/28 投資理財 陸昨新增本土確診182例 陝西佔180例 新增中風險地區35個 09:232021/12/28 兩岸 千萬豪宅差點沒了！男居隔偷溜被罰20萬 執行署1動作他秒付清 10:002021/12/28 社會 生活熱門新聞 46個碩博士班招生掛蛋 多所公立頂大也入列 - 生活 - 旺報 飯店退房什麼備品最該拿？房務員揭真心話 答案意外 - 生活 7大學註冊率不到6成 這一所19.06％全國最低 - 生活 柯文哲第3劑不打AZ改打這款疫苗 接種完變臉：怎麼這麼痛 - 生活 2022年全球恐有6浩劫 盲眼龍婆預言：西伯利亞爆更猛病毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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