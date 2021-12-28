澳洲的新冠病毒單日新增確診數再創新高。高度傳染性的Omicron變種病毒引爆新一波疫情，打亂了該國分階段重啟經濟的計畫，現在也引爆部分州政府對於州界管制措施的不滿情緒。

根據路透社對各州數據的估算，澳洲周二通報11264個新確診病例，再度改寫前一日創下的最高記錄。此外，周二通報5個染疫死亡病例，使這場大流行病爆發以來的累計染疫病歿人數超過2200人。惟澳洲當局並未具體說明有無新增的Omicron死亡病例。

根據路透社統計，周一澳洲全國新增10186個確診病例，為新冠疫情爆發以來，該國的單日確診數首次突破10000例。此外，澳洲在周一通報該國首起與Omicron病毒有關的死亡病例。

儘管澳洲16歲以上人口的疫苖接種率已經超過90%，但隨著近來疫情急速反彈，一些州政府已經重啟防疫措施，包括在公共場所強制戴口罩和以QRcode進行場所登記等。

由於疫情不斷升高，澳洲的住宿餐飲業、娛樂業和航空業數千名工作人員進入強制隔離，導致劇院演出取消、餐廳關門，而航班也受到延誤。

因為部分州政府拒絕取消州界管制，也令澳洲國內的政治衝突升高。例如以雪梨為首府、占澳洲三分之一人口的新南威爾斯州即呼籲鄰近的昆士蘭更改病毒採檢規定，從必須在出發地進行臨床檢測，改為到當地旅行時進行現場快篩。

新南威爾斯衛生部長Brad Hazzard表示，無症狀感染者的「觀光檢測」占了該州四分之一的臨床檢測量能，這給衛生系統帶來巨大的壓力，等待病毒檢測的人大排長龍，需要等好幾天才能得到檢驗結果。他並呼籲昆士蘭立刻取消在出發地進行臨床檢測的規定，而非按計畫於元旦後才取消，但昆士蘭當局表示這項政策正在發揮成效。