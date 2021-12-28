瑞莎近年培育韻律體操人才，卻在一年內二度被爆料帳目不清、搶功等黑料，今(28日)上午她一度氣到說不出話，預告等冷靜後再一一回擊。稍早，瑞莎發長文反擊，先替老公緩頰：「認識他11年我沒看過他罵人，更不要說恐嚇別人」，更點名用爆料抹黑她的人，「你們不想跟我一起發展韻律體操，我尊重你們的選擇。如果要fight，請fight自己，努力，讓自己更進步，一天比一天好，而不是去害別人」。

瑞莎今年遭人在網上匿名爆黑料，後來她對匿名爆料者提告誹謗，近日在檢察官調查下才知道是工作上曾經遇過的人，「感謝檢察官的調查，讓我知道DCard的發文者還有寫不實文字的人是誰，調查到欒姓，汪姓，彭姓，李姓4個名字」，「雖然我跟這些人不熟，但或多或少有接觸過」，讓她十分傷心，坦言不知道自己哪裡做錯。未料，今據《鏡週刊》報導，瑞莎二度遭爆料帳目不清，且出面控訴的是學生及家長，又讓她培育人才的行為引來質疑聲浪。

瑞莎發文。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa 臉書）

對此，瑞莎稍早強調：「我不收費教所有孩子們..這次跟4月DCard 一樣那團隊的人做的..」，並再度發長文說：「4月他們亂寫DCard的事情我好幾天沒跟任何人說話， 一直在自己的房間哭，也吃不下。爸爸、媽媽、老公試過跟我聊但不知道要怎麼幫忙，那時候我真的很難過，早上起床都不想面對新的一天。」並坦言自己雖然看來堅強，但也覺得痛苦，私下哭了好幾天。

瑞莎無奈說：「我試過了，但看來還是不夠的..不斷被同一批人、甚至是盡心盡力想幫助過的人用最惡毒的言語攻擊，現在又一次發生了..我只能相信大家會自己判斷、分得出來真的和假的..」，並替丈夫被告恐嚇罪澄清，「他很peace很善良」，也很會控制自己情緒，反控爆料者不要再浪費社會資源阻止她對韻律體操的付出，「很痛，很難，很多不公平，但我不會放棄。」