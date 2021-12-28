高雄市黃姓男子26日晚間酒駕高速撞上林姓男子一家四口釀悲劇，27日晚間遭羈押禁見。黃男當庭坦承當時已經喝到「意識不清」，但他仍謊稱遭前車遮蔽視線、為超車才不慎撞人。警方調閱監視器畫面打臉，他在前一個路口就已闖紅燈，車速至少70公里，到了案發地，黃男前方也根本沒車，直接高速撞上林男一家4人。

林男一家4口停在斑馬線上等車輛通過。（翻攝爆料公社／石秀華高雄傳真）

黃男坦承，事發當時他意識已不清楚，只記得當時車速大概七、八十公里，他辯稱，當時前面有輛白車、突然放慢速度擋住他的路，也遮蔽他的視線，他才會從白車右後方超車、不慎撞上林家一家4口。

但警方調閱沿線監視器，發現林男在河東路與民生路口就已超速闖紅燈，到了案發現場。黃男是在毫無減速的狀況下、直接撞上過馬路的林家人。

案發後，有事發過程現場影片陸續傳出，其中一則最驚悚的影片27日晚間流出，影片被PO上臉書爆料公社，提供影片的網友表示：「看了好痛好可惡！OO全程錄到高雄假就撞死人的影片！看了心好痛！尤其聽到尖叫聲時！」。

影片中只見林男一家4口準備走斑馬線過馬路，因該路口無交通號誌，當晚左右來車不少，一家4口左右張望後走走停停，剛好走至路中央時，忽然BMW從畫面左下角出現，高速撞上4人，一家人根本來不及反應，當場被衝撞噴飛有2層樓高後，重重跌落在地，畫面非常駭人。

驚悚影片讓網友看了直呼「太可怕了」、「天啊，人都飛出去了，酒駕仔應該要判死刑。」「那車速也太快了吧？」、「看了好心痛」；有網友則認為，「這麼寬的路，居然不設紅綠燈保護行人？」。

警方表示，雖黃嫌已移送地檢署，但目前仍積極尋找案發過程的證據，將循線調閱周遭監視器，也盼提供影片的車主能和警方主動聯繫，警方不放過任何對案件偵辦的有利證據，查獲影片後會直接提供給檢方作為後續偵辦的方向。

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