新冠變種病毒Omicron在全球擴散，香港相關輸入個案持續增加，港府更預料農曆新年是第5波爆疫高峰。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（28日）呼籲，港府應要求民眾上班、上學、出入公眾場所必須出示新冠疫苗接種紀錄。他指出，如果港府盡快推出措施，把握時機在明年暑假通關，期望到明年聖誕，社會可恢復正常。

袁國勇說，港府應推出「本地疫苗護照」，要求民眾上班、上學、出入公眾場所必須出示疫苗接種紀錄，必定能推高接種率，而待社會上有9成人接種後，就可以準備與低風險地區通關。

袁指出，如果港府盡快推出措施，民眾便可以在明年3月前完成接種2劑疫苗，屆時外國因Omicron病毒傳播已形成群體免疫，加上夏天病毒生存時間較短，就算有Omicron病毒流入香港社區，香港醫管局都能夠應付，促請港府把握時機在暑假通關，期望到明年聖誕，社會可回復正常。

他又提到，民眾如認為出現治療新冠口服藥而不用打針，是錯誤想法，新藥理論上可以改變基因，影響胎兒和增加患癌風險，但價錢高於疫苗，重申長者和長期病患者有必要打針。他表示，現在每款疫苗的問題都是輕微和罕見，指包括他在內的學者近2年經常受到網上攻擊，也有人將他談論不同疫苗聯繫到愛不愛國，袁強調，只是道出事實。

此外，袁今日與香港大學微生物學系名譽助理教授龍振邦、港大內科學系臨床教授孔繁毅聯合發表文章，指新冠病毒不會自然消失，「清零乃手段而非目標」，用以讓民眾爭取時接種疫苗。團隊又以英國研究為例，指完成接種者與未接種者，其攜帶新冠狀病毒可能性降至三分之二，故認為必需有高接種率，香港才有條件全面開放通關。

上述學者們認為，當達至99％接種率且完成第3針接種後，香港有條件可開始邁向逐步全面開放，建議初期以公商務旅客為主；而由於按外地開放經驗後必現社區傳播，推算屆時香港有最少兩個月的「後疫苗浪」過渡期，又以新加坡數據為例，料香港實際死亡數字應在約1000人或以上，死者以未接種疫苗長者為主。